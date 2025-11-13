Madagascar: Ankarafantsika - Une sécheresse frappe les communes environnantes

« Les poissons dans le lac se ramassent facilement entre 11 heures et 15 heures, en raison du tarissement des eaux. Cette situation a commencé en ce mois de novembre. Elle n'avait jamais été observée auparavant : l'eau avait toujours été suffisante », témoigne Doara, habitant d'Amboromalandy, dans le district de Marovoay, région Boeny, la semaine dernière.

Les paysans qui cultivent les plaines de Marovoay, grenier à riz de Madagascar, plantent actuellement le riz directement dans le lac, les rizières sont sèches. À Andranofasika, commune voisine, la situation est tout aussi critique : l'irrigation des rizières est compromise et l'accès à l'eau potable devient problématique. « Cette année, le manque d'eau est beaucoup plus marqué. Des lacs qui, habituellement, se maintiennent jusqu'aux prochaines saisons de pluie sont aujourd'hui à sec. Même les puits sont vides », regrette le maire d'Andranofasika, Jean de Dieu Ilyas Rakotomalala Rafanomezantsoa.

Les voyageurs qui empruntent la Route nationale 4 s'étonnent également de l'état du lac d'Ankazomborona. « Je n'ai jamais vu ce lac aussi sec », confie une femme qui voyage fréquemment dans la région. À Beronono, une autre commune proche du parc, les points d'eau dans le village sont également taris. « Depuis cette année, nous devons nous lever à 3 heures du matin pour chercher de l'eau dans les sources situées dans les champs, car il n'y a plus assez d'eau si nous arrivons plus tard », explique Manja, une mère de famille chargée de ravitailler sa famille.

Aucun cyclone

Doara attribue cette sécheresse au fait qu'aucun cyclone n'a traversé la zone cette année. « Lorsqu'il y a un cyclone, l'eau est suffisante », précise-t-il. Pour le maire d'Andranofasika, la combinaison du changement climatique et du défrichement massif autour du parc national contribue fortement à cette sécheresse extrême.

La forêt d'Ankarafantsika disparaît à grande vitesse, victime des défrichements et des feux de brousse. « Il y a une dizaine d'années, ces collines étaient encore recouvertes de forêt, aujourd'hui, il n'en reste presque rien », confient des habitants de plusieurs communes.

Conscients des impacts de cette déforestation, de nombreux villageois s'engagent désormais pour la restauration forestière. À Befotaka, dans la commune d'Ankijabe, et à Ambalambakisiny, commune d'Andranofasika, des habitants souhaitent se lancer dans le reboisement et demandent un soutien pour la production de pépinières. Plusieurs communes envisagent également des projets de restauration forestière.

Ces initiatives arrivent à point nommé. Le Programme d'appui au développement durable et intégré des communautés et des écosystèmes (PADDI), mis en œuvre par la GIZ, intervient dans les villages situés à proximité des parcs nationaux, dont le parc national d'Ankarafantsika, pour réduire les pressions sur les aires protégées en proposant des alternatives durables à l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Ce programme encourage un développement équilibré, prenant en compte les trois piliers du développement durable, à savoir l'économie, la société et l'environnement, grâce à des solutions intégrées adaptées aux besoins des communautés vivant autour des aires protégées.