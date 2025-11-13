Madagascar: Tentatives de destitution - L'association des maires s'insurge

Faire front. C'est le mot des membres de l'association des maires de Madagascar qui se sont réunis, hier, au gymnase de Mahamasina. Le but étant de renforcer leur solidarité face aux multiples attaques visant à destituer certains d'entre eux.

« Nous nous opposons de toute notre force aux tentatives de déstabilisation opérées par certains individus minoritaires. Nous sommes élus. (…) Nous n'acceptons pas les tentatives d'entrave aux actions de développement menées par les maires », déclare celui qui a parlé au nom de quelques huit cents édiles venant d'autant de communes qui se sont réunis, hier, à Mahamasina. Il s'agit de la première assemblée générale de cette association pour cette nouvelle mandature.

Durant cette assemblée générale, l'association des maires de Madagascar a élu un nouveau président, à savoir, Rado Ramparaoelina, maire de la commune d'Ampitatafika, ainsi qu'une co-présidente, Vanessa Jessica, dite Vaneys, maire de la commune d'Antsohihy. C'est surtout sur les vents de fronde qui soufflent contre certains édiles que les débats se sont concentrés. Surfant sur le changement à la tête du pouvoir, les opposants à certains maires veulent les évincer de leur siège via des manifestations de rue.

Les édiles dénoncent, notamment, la fermeture des bureaux de la commune ou les tentatives d'y entrer de force, qu'ils qualifient « d'actes illégaux ». Ils contestent aussi ce qu'ils désignent de « constitution de dossiers [dans l'optique d'une poursuite judiciaire] en raison de différences d'obédience politique ».

Outre affirmer leur cohésion, les membres de l'association en appellent aussi aux autorités compétentes, notamment au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, afin qu'il demande de leur prêter main-forte dans « la préservation de l'ordre public ». Dans certaines communes, les manifestations des partisans et des opposants aux maires se sont soldées par des affrontements, sans que les Forces de l'ordre n'interviennent.