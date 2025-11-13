La solvabilité des compagnies d'assurances reste une préoccupation pour la régulation du secteur. La marge de solvabilité représente la capacité de l'assureur à faire face à ses engagements envers ses assurés, même en cas de scénarii imprévus ou d'une sinistralité supérieure aux prévisions. En d'autres termes, c'est le « coussin de sécurité » financier de l'assureur.

La marge disponible correspond à la valeur des actifs de l'assureur moins ses engagements, y compris les provisions techniques. Autrement dit, ce sont les fonds propres de la compagnie qui lui permettent de faire face à ses engagements envers les assurés, en plus des provisions déjà constituées.

La marge de solvabilité réglementaire peut être définie comme étant le montant minimum de fonds propres qu'une compagnie d'assurance doit détenir pour être en mesure de faire face à ses obligations. Ce montant est calculé selon des règles strictes définies par la CIMA.

En 2024, les compagnies d'assurance ont globalement dégagé une marge disponible qui se situe à 168,48 milliards contre une marge réglementaire de 43,08 milliards FCFA, correspondant à un taux de marge de 391,09% largement supérieur à la norme requise de 100%. Ce qui signifie une bonne conformité du secteur aux exigences réglementaires en termes de solvabilité.

Sur la période 2015-2024, la marge disponible a augmenté de +6,69% en passant de 78,53 milliards en 2015 à 168,48 milliards de FCFA en 2024.

Cette évolution est en grande partie le résultat des mesures de régulation mises en place pour consolider le marché. Au titre de ces mesures, il faut noter les exigences de capitalisation plus strictes à travers une augmentation du capital social minimum des compagnies, qui ont été imposées pour garantir que les compagnies disposent d'un fonds de roulement suffisant.

La bonne gestion des primes et une sinistralité maîtrisée ont également permis au marché de générer des bénéfices qui, de ce point de vue, viennent renforcer leur marge de solvabilité. De même, les efforts pour améliorer la gouvernance et la gestion des risques au sein des compagnies d'assurance ont également contribué à cette solidité.