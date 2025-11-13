Le résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire, qui évolue dans le secteur de la quincaillerie, a connu une baisse de 63% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise.

Ce rapport a, en effet, mis en exergue un résultat net déficitaire de 140 millions de FCFA contre un résultat net déficitaire de 86 millions de FCFA au 30 juin 2024. « La société a bénéficié d'un dégrèvement d'impôt sur 2024 ce qui a rendu meilleur son résultat comparativement à 2025 » ont laissé entendre les responsables de Bernabé Côte d'Ivoire.

Concernant le chiffre d'affaires, il enregistre une hausse de 3% à 21,665 milliards de FCFA contre 21,051 milliards de FCFA au premier semestre 2024.

Le résultat d'exploitation connaît une légère hausse de 2% à 409 millions de FCFA contre 400 millions au 30 juin 2024. A ce niveau, la direction de Bernabé Côte d'Ivoire justifie la hausse par une politique de maitrise des charges opérationnelles et une amélioration des marges commerciales.

Le résultat des activités ordinaires est ressorti déficitaire de 126 millions de FCFA contre un déficit de 205 millions de FCFA au premier semestre 2024.

Pour ce qui est des incidences probables sur les résultats, la direction de Bernabé Côte d'Ivoire est d'avis que « la conjoncture incertaine, complique la lisibilité de notre activité et de notre atterrissage pour le second semestre de l'année ». Elle ajoute que l'objectif est de faire progresser le chiffre d'affaires sur cette période en vue d'arriver à l'équilibre.