Madagascar: Appel à manifestation d'intérêt pour le poste de DREN

13 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Transparence. Le ministère de l'Éducation nationale lance un appel à manifestation d'intérêt pour le poste de Directeur régional de l'Éducation nationale (DREN) dans les vingt-trois régions du pays. Selon le ministère, cette initiative s'inscrit « dans le cadre de la nouvelle vision de gouvernance publique portée par la Refondation de la République de Madagascar, et dans l'objectif de renforcer le pilotage territorial du système éducatif ».

Les candidats qui vont postuler doivent être titulaires d'un diplôme professionnel en éducation (Capen/Mapen) et/ou d'un diplôme académique équivalent au minimum à Bac+4, disposer d'au moins dix ans d'expérience professionnelle pédagogique et administrative dans le secteur de l'éducation. Ils doivent également avoir une connaissance solide du système éducatif national et régional, ne présenter aucun antécédent juridique ni disciplinaire, et faire preuve d'intégrité, de neutralité, de leadership, de sens des responsabilités publiques et de capacité décisionnelle stratégique.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 24 novembre. Le ministre de l'Éducation nationale, Elys Karena Hanitriniaina, a affirmé que la nomination des responsables au sein du ministère central et dans les vingt-trois régions se fera en toute transparence et sans aucune corruption. Aucun paiement ou avantage personnel ne sera accepté dans ce cadre. Des mesures seront prises immédiatement, et aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui tenteraient de détourner le processus ou d'agir de manière frauduleuse.

