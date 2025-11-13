Madagascar: Préparation à la saison des pluies - Des déchets engloutissent les égouts

13 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La montée des eaux devient inévitable dans plusieurs quartiers d'Antananarivo à chaque précipitation. Lors des dernières pluies, des rues comme celles de Mananjara dans le quatrième arrondissement, de Manakambahiny dans le deuxième et d'Andravoahangy dans le troisième ont été encore submergées.

« Les égouts sont de plus en plus obstrués. Certains tronçons se sont rétrécis à cause des travaux de réhabilitation routière, où les canalisations ont été modifiées et sont désormais plus étroites. Mais le principal problème reste l'accumulation de déchets plastiques et de boues provenant des quartiers en hauteur, qui s'entassent dans les canaux des quartiers en aval », explique Roland Ravoahangilalao, président du fokontany de Mananjara, hier.

Dans ce quartier, des travaux de curage ont été réalisés après la pluie pour faciliter l'écoulement des eaux. « Les habitants du fokontany, avec l'aide des agents de la Société municipale d'assainissement (SMA), ont nettoyé les canaux », précise-t-il. Il appréhende que la situation va encore se reproduire aux prochaines pluies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Andravoahangy, où des opérations de curage sont également effectuées régulièrement, un tronçon reste submergé. Le principal problème dans ce quartier, comme dans plusieurs autres de la capitale, est la présence de constructions illicites sur les canaux d'évacuation d'eau. « Il faut démolir ces constructions qui bouchent les canaux », réclament plusieurs sources locales.

Pour Roland Ravoahangilalao, l'éducation civique et la sensibilisation des habitants au tri et à la gestion des déchets sont essentielles pour limiter les inondations. « Les curages sont régulièrement réalisés, mais tant que les déchets continuent d'être jetés n'importe où et qu'aucune solution durable n'est mise en place, l'eau mettra toujours beaucoup de temps à s'écouler à chaque pluie », conclut-il.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.