Madagascar: Préparation à la saison des pluies - Des déchets engloutissent les égouts

La montée des eaux devient inévitable dans plusieurs quartiers d'Antananarivo à chaque précipitation. Lors des dernières pluies, des rues comme celles de Mananjara dans le quatrième arrondissement, de Manakambahiny dans le deuxième et d'Andravoahangy dans le troisième ont été encore submergées.

« Les égouts sont de plus en plus obstrués. Certains tronçons se sont rétrécis à cause des travaux de réhabilitation routière, où les canalisations ont été modifiées et sont désormais plus étroites. Mais le principal problème reste l'accumulation de déchets plastiques et de boues provenant des quartiers en hauteur, qui s'entassent dans les canaux des quartiers en aval », explique Roland Ravoahangilalao, président du fokontany de Mananjara, hier.

Dans ce quartier, des travaux de curage ont été réalisés après la pluie pour faciliter l'écoulement des eaux. « Les habitants du fokontany, avec l'aide des agents de la Société municipale d'assainissement (SMA), ont nettoyé les canaux », précise-t-il. Il appréhende que la situation va encore se reproduire aux prochaines pluies.

À Andravoahangy, où des opérations de curage sont également effectuées régulièrement, un tronçon reste submergé. Le principal problème dans ce quartier, comme dans plusieurs autres de la capitale, est la présence de constructions illicites sur les canaux d'évacuation d'eau. « Il faut démolir ces constructions qui bouchent les canaux », réclament plusieurs sources locales.

Pour Roland Ravoahangilalao, l'éducation civique et la sensibilisation des habitants au tri et à la gestion des déchets sont essentielles pour limiter les inondations. « Les curages sont régulièrement réalisés, mais tant que les déchets continuent d'être jetés n'importe où et qu'aucune solution durable n'est mise en place, l'eau mettra toujours beaucoup de temps à s'écouler à chaque pluie », conclut-il.