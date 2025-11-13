Madagascar: Jiujitsu/Mondiaux d'Abu Dhabi - Bryan et Nomasy éliminés au premier combat

13 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Élimination précoce. Deux combattants dans la catégorie des amateurs ont été éliminés dès leur premier combat, hier, pendant la première journée du 17e championnat du monde de jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi.

À sa deuxième participation, Nomasintsoatiana Raharijaona, âgé de 24 ans et engagé dans la catégorie amateurs, ceinture bleue -77 kg, a perdu par soumission contre le jeune Norvégien de 18 ans, Olivier Gahrmakea Hjermstad. Nomasy avait, lors de sa première participation en 2024, remporté deux victoires avant de s'incliner au troisième combat.

Dans la catégorie amateurs, ceinture bleue -62 kg, Bryan Rasamy Anoharana, âgé de 18 ans, s'est, quant à lui, incliné au cours de sa toute première participation au Mondial, sur le score de 3 à 6, face au Français de 22 ans, Vincent Baudron. Bryan avait pourtant atteint les demi-finales du Grand Slam d'Abu Dhabi en mai.

Les six jeunes combattants de la Grande Île monteront sur le tatami durant les trois prochaines journées du World Jiujitsu Festival. Les cinq autres adultes entreront en lice à partir du dimanche

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

16 novembre, parmi lesquels le médaillé d'argent du Grand Slam d'Abu Dhabi Andy Rasamy Anoharana, les Masters Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Willy Rina Wilson Razakarisoa, ainsi que la meilleure combattante du pays, Nofy Mica Chuk Hen Shun Rakotobe.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.