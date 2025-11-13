Madagascar: Jiujitsu/Mondiaux d'Abu Dhabi - Bryan et Nomasy éliminés au premier combat

Élimination précoce. Deux combattants dans la catégorie des amateurs ont été éliminés dès leur premier combat, hier, pendant la première journée du 17e championnat du monde de jiu-jitsu brésilien à Abu Dhabi.

À sa deuxième participation, Nomasintsoatiana Raharijaona, âgé de 24 ans et engagé dans la catégorie amateurs, ceinture bleue -77 kg, a perdu par soumission contre le jeune Norvégien de 18 ans, Olivier Gahrmakea Hjermstad. Nomasy avait, lors de sa première participation en 2024, remporté deux victoires avant de s'incliner au troisième combat.

Dans la catégorie amateurs, ceinture bleue -62 kg, Bryan Rasamy Anoharana, âgé de 18 ans, s'est, quant à lui, incliné au cours de sa toute première participation au Mondial, sur le score de 3 à 6, face au Français de 22 ans, Vincent Baudron. Bryan avait pourtant atteint les demi-finales du Grand Slam d'Abu Dhabi en mai.

Les six jeunes combattants de la Grande Île monteront sur le tatami durant les trois prochaines journées du World Jiujitsu Festival. Les cinq autres adultes entreront en lice à partir du dimanche

16 novembre, parmi lesquels le médaillé d'argent du Grand Slam d'Abu Dhabi Andy Rasamy Anoharana, les Masters Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Willy Rina Wilson Razakarisoa, ainsi que la meilleure combattante du pays, Nofy Mica Chuk Hen Shun Rakotobe.