Madagascar: Karting / Portrait - Nomena Randrianarisoa, la révélation d'Imerintsiatosika

Un triomphe éclatant pour celui qui n'a débuté le karting qu'il y a un an. À juste 16 ans, le jeune pilote du club FMMSAM s'est offert sa première victoire en catégorie Evo Elite, dimanche, sur la piste du SRK d'Imerintsiatosika.

Ayant pour idole le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, la trajectoire de Nomena Randrianarisoa impressionne déjà. Lycéen en classe de première, son aisance au volant laisse entrevoir un vrai potentiel. Dimanche, durant le Trophée international, le jeune pilote a surclassé le champion de Madagascar en titre, Mboara Razafindratsimba, relégué à la deuxième place, et David Rabary, troisième. Une victoire acquise avec sang-froid et régularité, des qualités rares à cet âge.

Au fil de la saison 2025, Nomena s'est distingué par sa constance : troisième lors de la première manche, quatrième ensuite, de nouveau troisième avant d'atteindre la plus haute marche du podium. « Je n'ai pas d'ambition particulière, mais j'aime le sport automobile en général. Mon rêve est de piloter en Formule 4 pour commencer et, pourquoi pas, en Formule 1 plus tard », confie-t-il avec humilité.

À ses débuts, ses parents se sont montré réticents, inquiets même des risques inhérents à la course. Mais face à la détermination et au sérieux de leur fils, ils sont devenus ses premiers supporters. « La Formule 1 m'inspire et j'adore la vitesse, tout en respectant les consignes de sécurité », ajoute-t-il.

Discret mais passionné, Nomena Randrianarisoa incarne la nouvelle génération de pilotes malgaches: disciplinés, ambitieux et habités par la passion du volant. S'il poursuit sur cette lancée, le jeune prodige, récent vainqueur d'Imerintsiatosika, pourrait bien tracer sa route vers les circuits internationaux.