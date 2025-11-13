Madagascar: Rallye/ France - Mika Rasoamaromaka, pilote officiel de la Clio Rally 3

13 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Objectif atteint. « Remporter le titre et devenir pilote officiel de Clio » est, depuis des années, le rêve des jumeaux Rasoamaromaka, engagés depuis trois saisons dans le Championnat de France des Rallyes Terre - Clio Trophy.

Mika Rasoamaromaka vient de réaliser, ce week-end, un exploit historique en décrochant le titre de champion de France dans la catégorie Clio Rally5. Il sera, par conséquent, le pilote officiel de la Clio Rally3 pour la saison 2026, avec un programme complet comprenant le sponsoring, la mise à disposition de la voiture et la prise en charge de la préparation du véhicule.

Le jeune pilote, champion de Madagascar en 2022 au volant d'une Peugeot 206, est accompagné, depuis cette saison 2025, par l'expérimentée Mélissa Declerck. Ensemble, ils ont arraché le titre national du championnat français, devenant ainsi le premier équipage étranger à remporter le Clio Trophy, avec un total de 273 points au terme des cinq manches de la saison 2025.

L'équipage mixte a frappé fort dès le début, en remportant les trois premières manches : le Rallye Terre des Causses début avril, le Rallye d'Aléria fin mai, puis le Rallye de Lozère fin août. Mika avait dû abandonner pendant le Rallye des Cardabelles, avant de terminer cinquième au Rallye du Vaucluse ce week-end.

