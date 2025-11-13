Madagascar: Phygital - L'IFM plonge dans le monde du numérique

L'Institut français de Madagascar accueille jusqu'au 22 novembre une expérience immersive unique mêlant art, jeu et innovation numérique.

Les portes de l'Institut français de Madagascar (IFM) se sont ouvertes le 8 novembre dernier sur une expérience inédite : l'exposition Phygital, un voyage sensoriel au croisement du réel et du virtuel. Conçue avec l'association MP et Temperature Gaming Simulation, cette exposition s'inscrit dans le cadre de Novembre Numérique 2025, célébration internationale dédiée à la culture digitale et à l'innovation, portée par l'Institut français et le réseau culturel français à l'étranger.

La galerie s'est transformée en un espace interactif où le public peut danser avec Just Dance, explorer des univers en réalité virtuelle ou encore échanger avec une intelligence artificielle. L'expérience, à la fois ludique et artistique, invite chacun à repenser sa relation au mouvement, à la technologie et au corps.

Accessible tous les jours de 9 h à 17 h jusqu'au 22 novembre, cette exposition ouverte à tous illustre la volonté de Novembre Numérique d'offrir une vitrine aux talents locaux tout en sensibilisant aux mutations technologiques.

Valorisation

Cette édition, présente dans plus de soixante-dix pays et cent trente villes, vise à valoriser la créativité numérique, à encourager l'innovation locale et à favoriser l'inclusion digitale. À Madagascar, l'IFM et l'Alliance française d'Andavamamba (AFT) unissent leurs efforts pour proposer des activités complémentaires autour d'une même vision : faire découvrir les multiples facettes du numérique et stimuler les échanges culturels.

En mêlant le réel et le virtuel, l'exposition Phygital à l'IFM traduit parfaitement l'esprit de Novembre Numérique : un espace de découverte, d'expérimentation et de dialogue entre la technologie et la créativité humaine. Plus qu'une simple exposition, elle ouvre la voie à une nouvelle manière de vivre la culture -- interactive, inclusive et résolument tournée vers l'avenir.