Madagascar: Concertation culturelle - Le ministre Gascar Fenosoa à l'écoute des artistes

Une rencontre fraternelle entre le ministre de la Communication et de la Culture et les artistes du groupement Mpanakanto Miray Feo a marqué, le 12 novembre, une nouvelle étape vers la refondation du paysage culturel malgache.

C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité et d'écoute mutuelle que s'est tenue, le 12 novembre, la rencontre entre le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, et les artistes regroupés au sein du Mpanakanto Miray Feo, dans son bureau à Anosy. Cet échange s'inscrit dans le cadre de la consultation nationale menée à travers toutes les régions de Madagascar pour préparer l'évolution du secteur culturel et médiatique du pays.

Au cours de cette rencontre, les artistes ont eu l'occasion de partager les réalités qu'ils vivent au quotidien et d'exprimer leurs attentes ainsi que leurs difficultés. Le ministre a salué cette initiative de dialogue direct, soulignant que les artistes eux-mêmes connaissent les véritables problèmes de leur milieu et que leurs propositions constituent les clés des solutions durables. Il a précisé que le rôle du ministère est avant tout celui d'un facilitateur et d'un accompagnateur pour mettre en œuvre les idées et les besoins exprimés par les acteurs culturels.

Les échanges se poursuivront ce 13 novembre au Havoria Anosy, où seront débattues des thématiques majeures telles que la modernisation du secteur culturel, la valorisation des arts et la préservation du patrimoine national. Cette étape marque un tournant décisif dans la construction d'un cadre législatif inclusif et solide, visant à renforcer la collaboration entre l'État et les créateurs afin d'assurer un développement harmonieux du secteur culturel malgache.