Madagascar: Miarinarivo - Un couple écroué pour violences sexuelles

Un homme de 43 ans et son épouse ont été arrêtés par la Police nationale à Antanetibe, dans la commune rurale de Miarinarivo II, région Itasy, pour des faits de viol et de tentative de viol sur deux fillettes âgées de 10 et 8 ans.

Les faits se sont déroulés le vendredi 7 novembre, dans le fokontany d'Ampasamanatongotra. Selon les informations tirées de l'enquête, le suspect aurait abusé sexuellement de l'aînée, tandis que la cadette aurait été victime de tentatives d'agression sexuelle. La conjointe du mis en cause est soupçonnée d'avoir facilité ou encouragé ces actes, ce qui lui vaut d'être poursuivie pour complicité.

Les examens médicaux réalisés au Centre de santé de base de niveau II de Miarinarivo ont confirmé les violences subies par les victimes. L'enquête diligentée par la police a permis de rassembler les preuves nécessaires à leur interpellation.

Le couple a été présenté devant le parquet le 10 novembre et placé en détention préventive à la maison centrale de Miarinarivo. Une procédure judiciaire est en cours pour établir les responsabilités et garantir la protection des victimes.