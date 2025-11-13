Madagascar: Miarinarivo - Un couple écroué pour violences sexuelles

13 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un homme de 43 ans et son épouse ont été arrêtés par la Police nationale à Antanetibe, dans la commune rurale de Miarinarivo II, région Itasy, pour des faits de viol et de tentative de viol sur deux fillettes âgées de 10 et 8 ans.

Les faits se sont déroulés le vendredi 7 novembre, dans le fokontany d'Ampasamanatongotra. Selon les informations tirées de l'enquête, le suspect aurait abusé sexuellement de l'aînée, tandis que la cadette aurait été victime de tentatives d'agression sexuelle. La conjointe du mis en cause est soupçonnée d'avoir facilité ou encouragé ces actes, ce qui lui vaut d'être poursuivie pour complicité.

Les examens médicaux réalisés au Centre de santé de base de niveau II de Miarinarivo ont confirmé les violences subies par les victimes. L'enquête diligentée par la police a permis de rassembler les preuves nécessaires à leur interpellation.

Le couple a été présenté devant le parquet le 10 novembre et placé en détention préventive à la maison centrale de Miarinarivo. Une procédure judiciaire est en cours pour établir les responsabilités et garantir la protection des victimes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.