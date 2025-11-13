Madagascar: Violences basées sur le genre - Lancement d'une campagne « zéro discrimination » à Mahajanga

La campagne « zéro discrimination » sur les violences basées sur le genre se tient cette semaine à Mahajanga. Elle est organisée par l'IPAS Afrique Francophone et ses partenaires.

La région Boeny accueille pendant cinq jours une campagne de plaidoyer centrée sur les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR) ainsi que sur le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). La cérémonie de lancement officiel a eu lieu lundi dernier et la campagne se clôturera ce vendredi 15 novembre à la salle polyvalente de la direction régionale de la sécurité publique à Mangarivotra.

« L'IPAS Afrique Francophone lance une campagne sur les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR), mettant l'accent sur les discriminations de genre auxquelles sont confrontés les jeunes et les personnes handicapées dans ce domaine, sous le nom de campagne « zéro discrimination ».

Cette action s'inscrit également dans le cadre de la campagne internationale Sixteen Days ou 16 jours d'activisme également. Nous avons pris une avance sur la célébration de ce mouvement international mais l'objectif reste le même », a expliqué la responsable de plaidoyer au niveau de l'IPAS Partenaire Afrique Francophone, Holisoa Ravololomboahangy.

L'IPAS est une organisation mondiale pionnière dans le domaine de la santé et des droits, dédiée à la promotion, à la défense et à l'amplification des DSSR et de la contraception sûre. L'événement est organisé en partenariat avec l'Assemblée nationale via le Réseau Parlementaire National pour la Justice Reproductive (RPNJR), présidé par le député élu de Moramanga, Herizo Rajaobelina, ainsi qu'avec le ministère de la Sécurité publique à travers la Brigade Féminine de Proximité (BFP).

« La région Boeny a été choisie pour abriter cet événement national en raison des résultats positifs dans la lutte contre les violences basées sur le genre de la Brigade Féminine (BFP) de Proximité de Mahajanga. Notre rôle principal consiste à la vulgarisation de la loi adoptée au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons le devoir d'effectuer une audition publique. Nous collaborons avec la Brigade Féminine de Proximité, bien qu'elle ne soit pas encore développée dans les vingt-quatre régions. Mais des représentants de la BFP sont présents », a déclaré le député et président du RPNJR.

Activités

Depuis mardi, une série d'activités est organisée, comprenant notamment des ateliers de clarification des valeurs et de transformation des attitudes sur les DSSR et la lutte contre les VBG, à destination des commandants des treize Brigades Féminines de Proximité actuellement opérationnelles à Madagascar.

Ces ateliers concernent également cent (100) agents de police hommes et cent (100) agentes femmes, ainsi que les épouses de policiers (FIVAPOVA), issus de la direction régionale de la sécurité publique (DRSP) de Mahajanga, sous la supervision du commissaire de police Christian Tombohasy.

Les treize commandants des Brigades Féminines de Proximité (BFP) représentant les treize régions, dont Vakinankaratra, Antsiranana, Sofia, Manakara, Analamanga, Boeny et Atsinanana, participent à cette manifestation.

L'atelier de renforcement de capacité des commandants des BFP est réalisé par les formateurs en lutte contre les VBG, dirigés par le commissaire de police (CP) Fetrasoa Andriamanantsoa et l'officier de police (OP) Razafiarisoa Nirina Christine.

Des travaux de groupe se sont également déroulés depuis mardi, ayant vu la participation des intervenants au sein de la Police Nationale et au bénéfice des fonctionnaires de la police.

Par ailleurs, l'ancien ministre de la Police nationale, le contrôleur général de police et coach de la BFP, Ny Aina Randriambelo, ainsi que la coordinatrice nationale de la BFP, commissaire de police Baovola Razakatsihoarana, apportent également leur contribution à la campagne.