Nigeria: Aliko Dangote annonce un vaste projet d'investissement au Zimbabwe

13 Novembre 2025
Par Mame Maïmouna SY

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote envisage de développer ses activités au Zimbabwe. Selon Africanews, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a reçu, mercredi, l’homme d’affaires à Harare pour discuter d’un ensemble de projets économiques d’envergure.

À l’issue de la rencontre, un protocole d’accord a été signé entre le Dangote Group et le gouvernement zimbabwéen. Parmi les principaux projets évoqués figure la construction d’un pipeline de 2 000 kilomètres reliant la ville portuaire namibienne de Walvis Bay à Bulawayo, au Zimbabwe, en passant par le Botswana.

« Notre raffinerie au Nigeria est la plus grande du monde, avec une voie unique. Nous voulons acheminer nos produits à Walvis Bay, puis les transporter par pipeline jusqu’ici. Nous envisageons d’autres investissements », a déclaré Aliko Dangote, cité par Africanews.

Le groupe industriel nigérian prévoit également d’investir dans les secteurs du ciment, des engrais, de l’énergie et des infrastructures. L’investissement global pourrait atteindre plus d’un milliard de dollars américains, selon le milliardaire. « L’investissement total se chiffre en centaines de millions de dollars. Peut-être même plus d’un milliard. Nous annoncerons les montants progressivement, mais nous dépasserons le milliard en raison du pipeline », a-t-il précisé.

Cette initiative marque le retour d’Aliko Dangote au Zimbabwe, après une première tentative d’implantation en 2015 qui n’avait pas abouti.

