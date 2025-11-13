Afrique: Le Groupe de la Banque mondiale lance le Réseau pour l'impact en Afrique (RIA)

Le Groupe de la Banque mondiale et quatre groupes de réflexion africains de premier plan se sont associés pour lancer aujourd’hui le Réseau pour l’impact en Afrique (RIA), une nouvelle initiative destinée à renforcer la collaboration opérationnelle et à accélérer les résultats en matière de développement sur l’ensemble du continent.

L’objectif est double : s’allier pour partager des connaissances pratiques mondiales et locales dans le cadre de la collaboration avec les responsables de l’action publique, et trouver des solutions concrètes et adaptées à chaque pays afin d’accélérer l’impact.

« Le Réseau pour l’impact en Afrique s’inscrit dans notre vision de transformation globale visant à faire du Groupe de la Banque mondiale une Banque des savoirs plus connectée, inclusive et produisant un plus grand impact. Nous redéfinissons la manière dont le savoir est créé et utilisé, en intégrant l’expertise locale dès le départ et en amplifiant la voix des Africains pour trouver des solutions réellement efficaces », déclare Axel van Trotsenburg, directeur général senior de la Banque mondiale.

Le Réseau pour l’impact en Afrique réunit des groupes de réflexion africains et le Groupe de la Banque mondiale en qualité de partenaires, favorisant ainsi l’apprentissage mutuel et la co-création de solutions fondées sur les réalités locales africaines et éclairées par des connaissances mondiales appliquées. Cette initiative vise à amplifier les voix régionales, à intégrer l’expérience africaine dans les conseils stratégiques et à renforcer les relations entre les équipes-pays du Groupe de la Banque mondiale et les institutions locales.

« Le Réseau pour l’impact en Afrique renforce notre capacité à innover et à apprendre les uns des autres. Grâce à ce partenariat, nous pouvons développer des capacités durables ainsi que des approches qui reflètent la diversité et les aspirations de l’Afrique », affirme Victor Murinde, directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique en Afrique (AERC) et coprésident du RIA.

Parmi les membres fondateurs du Réseau figurent le Consortium pour la recherche économique en Afrique (AERC), le Policy Center for the New South (PCNS), le Centre africain pour la transformation économique (ACET), le South African Institute of International Affairs (SAIIA) et le Groupe de la Banque mondiale.

Le Réseau est conçu pour être souple, adaptable et évolutif, avec une structure de gouvernance qui encourage un partenariat égal et la cogestion. Il continuera de se développer et d’accueillir de nouveaux membres, assurant ainsi une plus grande représentation et un impact plus profond dans toute l’Afrique.