Ile Maurice: «One&Only Le Saint Géran» - Les travaux achevés le 7 octobre et aucun manquement à l'EIA

Raviraj Beechook, député de la circonscription Flacq-Bon-Accueil, a interrogé le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, sur la date de délivrance du permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) pour les travaux côtiers et maritimes du One&Only Le Saint Géran. Il souhaitait avoir des détails sur les conditions annexées, les éventuelles demandes de révision, les justifications fournies et le statut d'approbation, demandant aussi au ministère s'il avait procédé à des inspections sur place et à des évaluations de conformité concernant le respect des conditions du permis EIA et leurs résultats.

Le ministre Bhagwan a indiqué que, le 13 octobre 2023, le One&Only Le Saint Géran avait déposé une demande d'EIA pour les infrastructures projetées à Poste-de-Flacq, notamment la construction d'épis, de brise-lames et d'enrochements en basalte, ainsi que le rechargement de la plage. Après consultation des parties prenantes, la demande avait été examinée par la commission d'EIA les 7 juin et 5 juillet 2024, ce qui avait conduit à la délivrance d'une autorisation d'EIA le 10 juillet 2024.

Le 13 mai 2025, le promoteur a déposé une demande de modification de l'EIA relative aux travaux de protection côtière. Il proposait de remplacer les enrochements basaltiques par des sacs de sable au niveau du revêtement rocheux n° 2 près de l'héliport et de les recouvrir de roches basaltiques provenant de son propre site.

Cette méthode vise à accélérer les travaux de lutte contre l'érosion importante. Le ministère a consulté diverses autorités, notamment d'autres ministères et l'Institut océanographique de Maurice, qui n'ont formulé aucune objection. La demande de modification a été examinée par le Comité EIA le 4 juillet 2025 et une autorisation conditionnelle a été délivrée le 10 juillet 2025.

Durant la phase de mise en œuvre, le ministère a effectué des inspections sur site les 6 août, 29 septembre et 8 octobre afin de s'assurer du respect de la méthodologie et des conditions approuvées. Les observations ont porté sur l'installation de géotextiles pour empêcher l'entraînement des sédiments, la signalisation d'information du public, le balisage de la zone de travail pour des raisons de sécurité et la désignation de personnel chargé de la surveillance des géotextiles.

Le 5 août, des pêcheurs locaux ont manifesté contre les travaux à proximité de l'héliport, entraînant leur interruption. Une réunion de concertation s'est tenue le 12 août, impliquant différents ministères. Le promoteur a saisi la Cour suprême et obtenu une ordonnance interlocutoire le 10 septembre, autorisant la reprise des travaux le 26 septembre. Les travaux ont été achevés le 7 octobre et le suivi continu n'a révélé à ce jour aucun manquement aux conditions de l'étude d'impact environnemental.