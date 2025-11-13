Ile Maurice: Essence et diesel - Les coûts cachés des taxes et des marges

Dans un monde idéal, sans taxe et sans marges, l'essence coûterait Rs 25,47 et le diesel Rs 27,17. Ces montants représentent les coûts des carburants, l'assurance et le fret, selon la Price Structure de la State Trading Corporation (STC) datée du 3 novembre 2025. Mais comment se fait-il alors que l'essence et le diesel coûtent deux fois plus cher à la pompe ?

Pour l'essence, sur chaque litre payé Rs 58,45 à la pompe, seulement Rs 25,47 correspondent au carburant lui-même, c'est-à-dire à son achat sur le marché international, plus l'assurance et le fret jusqu'à Maurice. Le reste, soit un peu plus de la moitié du prix, est constitué de taxes, de contributions diverses et de marges.

Environ Rs 9,87 vont au droit d'accise, Rs 7,62 à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et près de Rs 1,85 sert à financer l'entretien et le développement du réseau routier à travers la Road Development Authority (RDA). Une petite partie est aussi prélevée pour le transport et le stockage à Rodrigues ainsi que pour la construction et l'entretien des réservoirs pétroliers. Autre élément peu connu : Rs 7,20 par litre d'essence servent à subventionner le gaz ménager, la farine et le riz consommés par la population. À cela s'ajoutent les frais de la STC, et les marges des compagnies pétrolières et des stations-service, qui représentent ensemble environ 10 % du prix final.

Pour le diesel, sur chaque litre payé Rs 58,95 à la pompe, seulement Rs 27,17 correspondent au carburant lui-même. Le reste est composé de taxes, de contributions et de marges : environ Rs 4,22 pour le droit d'accise, Rs 7,69 de TVA et Rs 1,75 pour le réseau routier via la RDA. Comme pour l'essence, une petite part finance le transport et le stockage à Rodrigues ainsi que les réservoirs pétroliers. Le litre de diesel inclut aussi Rs 7,20 pour subventionner le gaz ménager, la farine et le riz, auxquels s'ajoutent Rs 4,88 versés au Price Stabilisation Account (PSA).

Enfin, les frais de la STC et les marges des compagnies pétrolières et des stations-service représentent ensemble près de 10 % du prix final.

Au bout du compte, le litre payé par l'automobiliste finance bien plus que son simple plein : routes, subventions, infrastructures et fonctionnement de toute la chaîne pétrolière.