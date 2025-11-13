Ile Maurice: Observation des dauphins et des baleines - Un cadre légal jamais appliqué

13 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun, Olivia Edouard, Nishka Mohitram et Julien Magdeleine

La question B/985, soulevée par le député Arvin Babajee, a relancé le débat sur l'avenir des activités d'observation des dauphins et des baleines. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a admis que les Tourism Authority (Dolphin and Whale Watching) Regulations 2012, censés encadrer le secteur, n'avaient jamais été mises en œuvre. Résultat : aucun des 278 bateaux opérant sur la côte ouest n'a obtenu la licence spécifique exigée et tous fonctionnent sur la base d'une simple licence «excursion».

Les raisons de cette impasse remontent à 2012 : refus des assureurs de couvrir la nage avec les dauphins, absence locale de propeller guards, coûts jugés excessifs pour les kits d'oxygène et moyens limités de la National Coast Guard pour faire respecter les distances légales. Cette absence de contrôle a nourri les dénonciations de harcèlement des mammifères marins, de dérives dangereuses et d'offres illégales, notamment la nage avec les baleines, avec des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Le ministre a expliqué qu'à son arrivée, le gouvernement avait réactivé le dossier via un comité interministériel présidé par le Premier ministre adjoint. Un nouveau règlement est prêt : licence obligatoire, propeller guards, skippers formés et présence d'un sauveteur certifié.

Les organisations non gouvernementales (Eco-Sud, Marine Megafauna Conservation Organisation, MRU2025) acceptent l'observation des mammifères marins mais réclament l'interdiction complète de la nage. Les opérateurs, regroupés au sein de la Federation of Pleasure Craft Operators, plaident pour le maintien de l'activité avec moins de contraintes. Une réunion de conciliation est prévue aujourd'hui, jeudi. Pour le ministre, il s'agit de transformer le secteur en pilier émergent du tourisme, mais sous un cadre strict.

