Ethiopie: À l'aube d'une nouvelle ère, le pays transforme son potentiel en progrès, selon le vice-Premier ministre

Addis Ababa — L'Éthiopie est à l'aube d'une nouvelle ère, où les vastes richesses naturelles du pays alimentent une croissance inclusive et durable, alors que la nation transforme son potentiel en progrès, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Lors de l'ouverture du 4e salon annuel de l'exploitation minière et des technologies (MINTEX 2025), auquel ont participé aujourd'hui des investisseurs et des innovateurs, le vice-Premier ministre a souligné que l'Éthiopie est à l'aube d'une nouvelle ère où les vastes richesses naturelles du pays alimentent une croissance inclusive et durable.

Selon lui, grâce à de nouvelles réformes, à des politiques transparentes et à un engagement en faveur d'investissements responsables, l'Éthiopie transforme son potentiel en progrès.

« De l'or et la potasse au lithium et à l'énergie géothermique, les ressources du pays sont exploitées non seulement pour l'exportation, mais aussi pour alimenter les industries, créer des emplois et améliorer le niveau de vie des communautés », a-t-il révélé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a en outre souligné que cela constituait le fondement d'une économie moderne et résiliente, fondée sur la durabilité et le partage des bénéfices.

MINTEX 2025 est plus qu'un salon professionnel, c'est un mouvement, a déclaré M. Temesgen, ajoutant qu'il représente l'ouverture de l'Éthiopie au partenariat, à l'innovation et à la responsabilité.

Ensemble, grâce à une vision commune et à la collaboration, l'Éthiopie écrit un nouveau chapitre de son histoire, celui de la prospérité, de la fierté et de la transformation pour les générations à venir, a-t-il affirmé.

Le 4e salon de l'exploitation minière et de la technologie (MINTEX) en Éthiopie a pour objectif de créer des opportunités de réseautage entre les acteurs du secteur et de permettre aux participants de présenter leurs produits et services.

Il devrait également promouvoir le potentiel minier de l'Éthiopie, attirer les investissements étrangers et locaux, et favoriser les relations commerciales et le transfert de technologies au sein du secteur.