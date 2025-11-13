Ile Maurice: GangGang Osmose fait le buzz avec sa chanson

Mamy Ravatomanga, ce multimilliardaire malgache réfugié à Maurice après l'exfiltration du président Andry Rajoelina, ne cesse de faire parler de lui. Et désormais, c'est dans le monde musical que le nom de «Mamy» résonne. GangGang Osmose, un chanteur mauricien connu pour son humour et ses chansons inspirées de l'actualité est venu avec à un titre satirique. Sur les réseaux sociaux, la chanson Sega Mamy connaît un succès fulgurant.

Le morceau, à la fois ironique et entraînant, s'inspire directement de l'actualité autour de l'arrivée controversée de Mamy Ravatomanga à Maurice. «Tou dimounn pe dimann kouma Mamy tou kout pe al dan klinik?» chante GangGang dans un ton à la fois moqueur et observateur, soulignant le décalage entre le train de vie des puissants et celui des citoyens ordinaires.

De son vrai nom Reety Massandy, GangGang explique qu'il compose et chante depuis son enfance. En 2015, il fonde avec ses proches le groupe Osmose, aux côtés de son ami Joël, du chanteur David et de sa femme Missy Trecy. Le groupe a connu plusieurs succès sur les ondes locales avant que Reety ne s'installe en France, tout en continuant à créer et publier sa musique en ligne. «Je me considère comme un électron libre», confie-t-il. «Je ne me limite pas au séga, j'aime parler de ce que tout le monde vit, de faits réels et d'actualités.»

L'affaire Mamy Ravatomanga a particulièrement inspiré le chanteur. «J'aime bien parler d'actualité dans mes freestyles ou mes mini vidéos», explique-t-il. «Cette chanson est née de ce que tout le monde voit : un va-et-vient constant entre la clinique et les centres de détention, et une tentative de gagner du temps.»

En quelques jours, la vidéo a cumulé des milliers de vues et de partages sur Facebook. De nombreux internautes mauriciens et malgaches saluent la créativité et l'audace de GangGang, qui parvient à tourner en dérision une actualité sensible avec légèreté.

L'artiste ne compte pas s'arrêter là. «J'ai pas mal de morceaux prêts», confie-t-il. «Je suis en studio cet après midi pour finaliser la chanson Mamy.» GangGang invite le public à le suivre sur ses réseaux pour découvrir ses prochaines créations :