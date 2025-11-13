Ile Maurice: Un Mauricien chante sur la scène des pyramides

Lors de la cérémonie d'inauguration du Grand Egyptian Museum (GEM), le premier novembre dernier, une voix mauricienne figurait parmi les 200 artistes internationaux réunis pour ce moment historique. Jean Bernard Kung, choriste au sein d'Island Voices Mauritius, a été sélectionné pour chanter lors du spectacle officiel. La cérémonie s'est déroulée en présence du président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi et de 79 délégations, dont 39 menées par des chefs d'État, des rois et des princes.

Choisi après une audition internationale, Jean Bernard Kung a été invité à représenter la République de Maurice sur scène. À ses côtés se trouvait Sorcha Kinder, membre du même ensemble vocal mauricien, mais sélectionnée pour représenter la Nouvelle-Zélande en raison de ses origines irlandaises et néo-zélandaises. Island Voices Mauritius, dirigé par Katrin Caine, était d'ailleurs la seule chorale non égyptienne à compter plus d'un chanteur lors de cette cérémonie.

L'événement, organisé aux abords des pyramides de Gizeh, marquait l'ouverture officielle du plus grand musée au monde dédié à une civilisation antique. Le GEM, un mégaprojet d'un milliard de dollars construit sur 500 000 m², abrite désormais plus de 100 000 artefacts, dont l'intégralité du trésor de Toutankhamon exposé pour la première fois.

Dans ce décor grandiose mêlant histoire et modernité, la présence de Jean Bernard Kung a offert un moment de fierté à la communauté mauricienne, une reconnaissance rare pour un artiste local invité à participer à l'une des cérémonies culturelles les plus médiatisées de l'année.

