Ile Maurice: 175 nouveaux membres certifiés

Ils sont 175 à avoir franchi une nouvelle étape dans leur parcours professionnel. Ces comptables ont été admis comme membres de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) lors d'une cérémonie organisée le 24 octobre au Royal Green Wellness Resort, à Moka.

Au cours de l'événement, les intervenants ont insisté sur la rigueur nécessaire dans la profession et ont rappelé le rôle des membres dans les activités d'audit, de gestion et de conseil. Den Surfraz, membre du conseil mondial de l'ACCA, a évoqué l'importance de la discipline, tandis que Madhavi Ramdin-Clark, responsable d'ACCA Mauritius & New Markets, et Ashish Ramyead, Audit Partner chez KPMG Mauritius, ont souligné la valeur de la formation pratique ainsi que les responsabilités qu'implique ce statut.

Avec l'ajout de ces 175 professionnels, le nombre total de membres ACCA dans le pays atteint désormais près de 4 500, soit environ 80 % de la profession locale. Par ailleurs, le programme de formation sera révisé en 2027 afin d'intégrer de nouvelles compétences en gestion et en pratique professionnelle.