Ile Maurice: Rs 3,6 milliards de chiffre d'affaires

Cette amélioration est liée à un taux d'occupation élevé dans les hôtels cinq étoiles, à la révision des tarifs après rénovation et à une gestion optimisée des revenus. Selon le Chief Executive Officer (CEO), Stéphane Poupinel de Valencé, «NMH a très bien débuté l'année financière 2026. La demande soutenue et le fort taux d'occupation de nos établissements, en particulier nos 5-étoiles, ont permis une solide progression de notre chiffre d'affaires et de notre EBITDA.

Nous avons également renoué avec une profitabilité nette de plus de Rs 120 millions durant ce premier trimestre traditionnellement déficitaire pour notre groupe.» Il a également exprimé sa gratitude envers les 5 000 artisans, qui constituent «la force et la différence de NMH».

En matière de projets locaux, la rénovation du Shandrani Beachcomber a été complétée à la mi-octobre, permettant la réouverture de l'établissement. De plus, l'Harmonie Beachcomber Golf, un parcours de 18 trous, situé à Rivière Noire, est en construction et devrait être opérationnel en 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'international, NMH poursuit son expansion. Au Maroc, le groupe prévoit la construction d'un deuxième hôtel, en partenariat avec Fairmont, dont le démarrage des travaux est prévu pour juillet 2026. Parallèlement, à Zanzibar, NMH mène un exercice de due diligence en vue de l'acquisition d'un hôtel cinq étoiles.

Sur le plan financier, le CEO a souligné que, grâce à l'amélioration de la performance financière du groupe au cours des trois dernières années, NMH procédera prochainement au remboursement anticipé d'une part importante du prêt contracté auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Selon lui, «ce remboursement, prévu bien avant l'échéance initiale, reflète notre volonté d'agir de manière responsable, en cohérence avec notre situation financière actuelle».

Par ailleurs, le conseil d'administration du groupe a approuvé le dividende intérimaire de Rs 0,35 par action, payable autour du 16 janvier 2026.

Enfin, pour le reste de l'exercice, NMH prévoit un deuxième trimestre supérieur à celui de 2025, grâce à une hausse des réservations. Le groupe estime que son EBITDA annuel pourrait dépasser les Rs 5 milliards, sous réserve de conditions de marché stable, en s'appuyant sur la gestion des revenus et des mesures visant à renforcer la productivité dans l'ensemble de ses opérations.