Congo-Kinshasa: RDC - le gouvernement Suminwa renforce la gouvernance du secteur minier

Les ministères des Affaires sociales et des Mines réaffirment leur volonté de renforcer la gouvernance du secteur minier dans sa dimension sociale en RDC.

La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Ève Bazaïba, et son collègue des Mines, Louis Watum Kabamba, ont harmonisé la mise en oeuvre de la dotation de 0,3 % dans le secteur minier.

Ils ont ainsi instruit la tenue, mercredi 12 novembre à Kinshasa, d'une réunion des experts du Comité de supervision, d'orientation et de suivi de la gestion de la dotation communautaire de 0,3 % dans le secteur minier.

Cette rencontre a permis d'évaluer le fonctionnement des structures opérationnelles mises en place pour assurer la gestion de cette dotation destinée aux projets de développement communautaire.

L'objectif est de permettre aux communautés affectées par les activités minières de bénéficier directement des retombées économiques du secteur, à travers le financement d'infrastructures sociales telles que des écoles, des centres de santé, des routes ou encore des projets agricoles.

Il s'agissait également de dresser un état des lieux de la mise en oeuvre du dispositif, d'évaluer les missions déjà réalisées et de définir une feuille de route pour les derniers mois de l'année 2025.

Les échanges ont aussi porté sur la présentation du projet de directive complémentaire encadrant la gestion de la dotation de 0,3 % du chiffre d'affaires des entreprises minières.

Cette présentation a été assurée par Alice Mirimo Kabetsi, administratrice directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) et haute experte au sein du Comité de supervision. La stratégie de communication et de sensibilisation du Comité a également été abordée.

A travers leur démarche, les experts de ces deux ministères veillent à ce que la croissance tirée des ressources minières bénéficie effectivement aux populations locales, conformément aux dispositions du Code minier révisé de 2018.