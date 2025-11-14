Afrique: SAWA, la plateforme numérique qui veut révolutionner la logistique et le e-commerce dans le continent

SAWA, une plateforme numérique lancée, jeudi, par le jeune entrepreneur sénégalais, Racine Sarr, ambitionne de révolutionner la logistique et le e-commerce en Afrique.

"Aujourd'hui, SAWA intègre tous les logisticiens qui interviennent sur la chaîne de valeur des pays d'origine vers les pays de destination. Ces acteurs-là vont interagir sur la plateforme qui va orchestrer le travail de chacun et digitaliser, afin de donner une visibilité de bout en bout aux clients et également de rendre efficient et de donner plus de volume aux partenaires transitaires et logisticiens", a déclaré M. Sarr.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement de la plateforme SAWA en présence de plusieurs partenaires et des agents du ministère de l'Industrie et du Commerce.

La plateforme vise à faciliter la circulation des marchandises et les services B2B, tout en assurant la sécurité des marchandises.

"Aujourd'hui, on parle de traçabilité et d'efficacité. Traçabilité pour donner aussi bien les gages de confiance et d'authenticité, les gages de confiance vis-à-vis de tous les acteurs, mais également d'efficacité parce que la logistique est un monde qui ne supporte pas le retard parce que tout retard subi coûte de l'argent, et donc l'efficacité. Ce sont vraiment là les deux challenges majeurs aujourd'hui de notre logistique", a expliqué Racine Sarr.

M. Sarr est diplômé de l'université de Paris Dauphine-PSL (France), où il a obtenu en 2004 un master en finances. Sa carrière débute en 2005 chez Exane, une banque d'investissement française, en tant que chef de projet. Il rejoint ensuite BNP Paribas Securities Services comme assistant en trading sur forex ou marché des changes.

En 2007, il devient consultant chez CSC, une société technologique internationale, avant d'intégrer en 2008 Société générale Corporate and Investment Banking en tant que responsable des opérations spéciales.