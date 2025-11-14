Afrique: Porteo - Papa Amadou Sarr décline sa vision d'une Afrique industrialisée

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Pathé Niang

Nouveau directeur de Porteo Group, Papa Amadou Sarr, a décliné sa feuille de route, quant à une Afrique maîtresse de son destin industriel. « La souveraineté industrielle, ça ne se décrète pas, ça se construit bloc après bloc », a-t-il dit, dans un communiqué reçu.

Pour lui, dans un contexte mondial marqué par la recomposition des chaînes de valeur, l'industrialisation durable du continent passe avant tout par la maîtrise des compétences locales, l'ancrage territorial des industries et la transmission des savoirs. Une approche que dit il, Porteo group traduit concrètement à travers ses projets structurants, en plaçant la durabilité et la compétitivité au coeur de son modèle.

« Nous devons construire une Afrique partenaire stratégique, pas un simple marché d'opportunités », a-t-il martelé, selon les termes du communiqué.

Porteo Group que dirige Papa Amadou Sarr, est présent dans les infrastructures, l'énergie et la logistique. Elle ambitionne à de réaliser plus de 3 000 km d'infrastructures, 8 pôles d'expertise intégrés afin de favoriser une croissance annuelle moyenne de 21 %.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.