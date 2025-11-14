Afrique: Porteo - Papa Amadou Sarr décline sa vision d'une Afrique industrialisée

Nouveau directeur de Porteo Group, Papa Amadou Sarr, a décliné sa feuille de route, quant à une Afrique maîtresse de son destin industriel. « La souveraineté industrielle, ça ne se décrète pas, ça se construit bloc après bloc », a-t-il dit, dans un communiqué reçu.

Pour lui, dans un contexte mondial marqué par la recomposition des chaînes de valeur, l'industrialisation durable du continent passe avant tout par la maîtrise des compétences locales, l'ancrage territorial des industries et la transmission des savoirs. Une approche que dit il, Porteo group traduit concrètement à travers ses projets structurants, en plaçant la durabilité et la compétitivité au coeur de son modèle.

« Nous devons construire une Afrique partenaire stratégique, pas un simple marché d'opportunités », a-t-il martelé, selon les termes du communiqué.

Porteo Group que dirige Papa Amadou Sarr, est présent dans les infrastructures, l'énergie et la logistique. Elle ambitionne à de réaliser plus de 3 000 km d'infrastructures, 8 pôles d'expertise intégrés afin de favoriser une croissance annuelle moyenne de 21 %.