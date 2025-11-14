Burkina Faso: Semaine de Poko - 11 phrases qu'une mère ne doit jamais dire à son enfant

Les mots d'une mère ont un pouvoir immense. Ils façonnent l'estime de soi, influencent les émotions et construisent - ou détruisent - la confiance d'un enfant. Si l'amour maternel devrait être une source de sécurité et de soutien, certaines paroles répétées peuvent laisser des marques profondes, invisibles, mais durables.

Voici 11 phrases qu'aucune maman ne devrait prononcer, tant elles peuvent blesser bien plus qu'on ne l'imagine :

1- « Tu es un fardeau. »

Cette phrase donne à l'enfant, l'impression qu'il est une gêne, et non une source de bonheur.

2- « Tu ne réussiras jamais. »

Elle détruit la confiance en soi et freine l'élan naturel de l'enfant à croire en ses capacités.

3- « Pourquoi tu n'es pas comme ton frère/ta soeur ? »

Comparer engendre de la rivalité, un sentiment d'infériorité, et nuit à l'amour-propre.

4- « Je regrette de t'avoir eu. »

Des mots destructeurs qui remettent en question, la valeur même de l'enfant et son droit d'exister.

5- « Tu es trop sensible. »

Une manière de nier ses émotions, qui pousse l'enfant à les réprimer au lieu de les comprendre.

6- « C'est à cause de toi que j'ai tous ces problèmes. »

Faire peser ses frustrations sur un enfant, est injuste et accablant.

7- « Tu me dégoûtes. »

Une attaque violente contre son être, son corps ou ses choix, qui entame profondément son identité.

8- « Tais-toi, tu ne sais rien. »

Ce genre de remarque étouffe la parole, bloque la curiosité et réduit l'enfant au silence.

9- « Tu n'es bon(ne) à rien. »

Des mots qui peuvent devenir une croyance limitante, difficile à déconstruire à l'âge adulte.

10- « Si tu continues, je vais partir. »

Une menace d'abandon émotionnel insécurisante, qui sape le sentiment de stabilité affective.

11- « Avec tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ? »

Cette phrase induit une culpabilité injuste, même lorsque l'enfant n'a rien fait de mal.

Les enfants n'oublient pas ce qu'on leur dit, surtout lorsque les mots viennent de leur mère. Prendre conscience de l'impact de nos paroles, c'est déjà faire un pas vers une relation plus saine et plus bienveillante.

Source : tsante.com