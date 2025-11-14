Guinée: Présidentielle au pays - Le colosse de Conakry en territoire conquis

La Cour suprême l'a décidé : huit candidats croiseront le fer avec le général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain. Parmi les candidats, figurent Faya Lansana Millimouno, leader du Bloc Libéral, Makale Camara, ancien ministre des Affaires étrangères sous l'ex-président déchu Alpha Condé, et Abdoulaye Baldé, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ex-vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée.

Quid des figures emblématiques de la politique guinéenne, à l'image des ex-Premiers ministres que sont Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté et l'ancien ministre Ousmane Kaba ? Eh bien, ils ne participeront pas à ce grand rendez-vous électoral et sont d'ailleurs loin du théâtre des opérations, car en exil. Mieux, les principaux partis d'opposition du pays, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) de l'ex-président Condé et l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), ne sont pas autorisés à participer au scrutin.

C'est donc un boulevard qui est ouvert pour le candidat Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président Alpha Condé.

Et pourtant, il avait juré, la main sur le cœur, qu'il n'allait pas se présenter à une quelconque élection, encore moins ceux qui seraient membres de son gouvernement.

Mais comme on le dit, promesse de grands n'est pas héritage, encore moins promesse de politicien. Et comme un Robert Guéi, affectueusement appelle Papa Noël suite à son coup d'Etat du 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire, l'actuel locataire de la Sékhoutouréya n'est pas venu balayer la maison pour laisser la place à un autre. Le colosse de Conakry a fait le ménage pour mieux s'y coucher.

Le général Doumbouya ayant avec lui l'appareil d'Etat et les potentialités qui vont avec, le menu fretin qui sera face à lui le 28 décembre sera dévoré sans autre forme de procès. Ceux qui peuvent un peu troubler son sommeil étant aux abonnés absents, des huit candidats, qui peut bousculer le colosse de Conakry ?