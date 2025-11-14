Burkina Faso: La junte veut faire juger les douaniers et magistrats impliqués dans une affaire de corruption

Au Burkina Faso, on en sait plus sur l'interpellation des magistrats et avocat le mois dernier. Selon les autorités de transition, toutes ces personnes sont accusées de corruption dans une affaire de racket remontant à 2021 et impliquant des douaniers. D'après la junte au pouvoir, ces douaniers ont pu échapper aux poursuites grâce à des pots-de-vin versés aux magistrats interpellés le mois dernier.

Les accusations de corruption sont relayées par le Korag, une instance mise en place l'an dernier au Burkina Faso et qui a pour mission « de contrôler la mise en oeuvre de la vision stratégique du pays » durant la transition. Dans un long communiqué, le Korag revient sur un dossier vieux de quatre ans, impliquant des agents douaniers poursuivis pour avoir racketté des transporteurs routiers, souhaitant faire passer leurs camions.

Selon la nouvelle instance, les enquêteurs détiennent les preuves matérielles irréfutables de ce racket, comme d'importantes sommes en liquide retrouvées dans leurs bureaux et domiciles, des témoins ainsi que des vidéos les montrant en flagrant délit.

Malgré ces éléments, les suspects ont bénéficié d'un non-lieu, déplore la junte qui accuse un avocat et dix hauts magistrats de la cour d'appel de Ouagadougou d'avoir touché des pots-de-vin pour libérer les douaniers et leur révéler l'identité des témoins à charge.

« Une mascarade judiciaire » et « un grave dysfonctionnement dans la chaîne de justice et de protection des témoins », assène le Korag. Des éléments qu'il juge suffisant pour justifier l'arrestation des magistrats le mois dernier. La junte s'engage à maintenir « les sanctions disciplinaires contre les acteurs indélicats du corps judiciaire, sans exclure les poursuites en justice ».