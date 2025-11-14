Afrique: L'Union africaine renforce la coordination de l'action humanitaire sur le continent

Addis Ababa — La future Agence humanitaire africaine, dont le siège sera établi en Ouganda, aura pour mission de renforcer la coopération entre les États membres, d'améliorer la coordination et la répartition des interventions humanitaires, ainsi que d'apporter une aide directe aux zones les plus vulnérables, a déclaré le directeur de la Santé et des opérations sanitaires de l'Union africaine, le professeur Julio Rakotonirina.

La Commission de l'Union africaine (UA) tient cette semaine la session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes. La rencontre, organisée en deux volets une session d'experts de trois jours suivie d'une session ministérielle de deux jours vise à examiner et approuver plusieurs documents techniques relatifs à la gestion des migrations et des crises humanitaires sur le continent.

Dans un entretien accordé à l'Agence de Nouvelles éthiopienne (ENA), le professeur Julio Rakotonirina, directeur de la Santé et des opérations sanitaires à la Commission de l'Union africaine, a souligné que cette session représente une étape clé avant la présentation des documents au Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

Selon lui, la stratégie de l'Union africaine dans ce domaine s'articule notamment autour de la création d'une Agence humanitaire africaine, dont le siège sera établi en Ouganda. Cette nouvelle agence, actuellement en phase d'opérationnalisation, aura pour mandat de coordonner les activités humanitaires menées sur le continent, en partenariat avec les États membres et les organisations internationales.

« Cette agence travaillera à assurer une meilleure coordination et une répartition plus équilibrée des interventions humanitaires à travers l'Afrique. Elle interviendra également dans les zones où les partenaires ne sont pas présents », a précisé le professeur Rakotonirina.

Abordant la question des réfugiés et des personnes déplacées internes, il a rappelé que plusieurs États africains ont déjà intégré les réfugiés dans leurs systèmes nationaux, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi. S'agissant des déplacés internes, dont la responsabilité première incombe aux gouvernements nationaux, l'Agence humanitaire africaine fournira un appui complémentaire, en coordination étroite avec les autorités locales.

Interrogé sur le rôle de l'Éthiopie, qui accueille un grand nombre de réfugiés, le professeur Rakotonirina a salué les efforts du pays :

« Les États qui hébergent des réfugiés font preuve d'une solidarité remarquable, malgré leurs propres défis. L'Union africaine tient à exprimer sa reconnaissance à ces pays et leur apporte un soutien à travers des actions de solidarité humanitaire, dont l'ampleur dépend de chaque contexte. »

En conclusion, le responsable a mis en avant les progrès observés en Éthiopie au cours de ses trois années de résidence à Addis-Abeba, soulignant le développement des infrastructures et l'amélioration générale des conditions de vie dans le pays.