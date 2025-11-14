Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 novembre 2025

revue de presse

Nigeria : Aliko Dangote annonce un vaste projet d’investissement au Zimbabwe

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote envisage de développer ses activités au Zimbabwe. Selon Africanews, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a reçu, mercredi, l’homme d’affaires à Harare pour discuter d’un ensemble de projets économiques d’envergure.

À l’issue de la rencontre, un protocole d’accord a été signé entre le Dangote Group et le gouvernement zimbabwéen. Parmi les principaux projets évoqués figure la construction d’un pipeline de 2 000 kilomètres reliant la ville portuaire namibienne de Walvis Bay à Bulawayo, au Zimbabwe, en passant par le Botswana. (Source : allAfrica)

Afrique : Tournée d’Emmanuel Macron dans quatre pays africains

Emmanuel Macron se rendra du 20 au 24 novembre dans quatre pays d’Afrique (Maurice, Afrique du Sud, Gabon, Angola) pour assister au G20, à un sommet Union européenne-Union africaine et renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d’influence de plus en plus disputée.

À l’île Maurice, les 20 et 21 novembre, le président français entend notamment renforcer le partenariat avec ce pays voisin du territoire ultramarin français de la Réunion, stratégique dans l’Océan indien, où la dernière visite officielle d’un chef d’État remonte à 1993.

Cette visite sera notamment l’occasion de suivre un exercice de coopération entre les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et les garde-côtes mauriciens, « dans un contexte de trafics de plus en plus accrus » en mer (drogue, pêche illicite, migrations notamment), souligne-t-on à l’Élysée. (Source : Pressafrik)

Centrafrique : Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la MINUSCA

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, jeudi, de proroger d’un an le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).En vertu d’une résolution adoptée par 14 voix pour et une seule abstention, le mandat de la Mission onusienne est prolongé jusqu’au 15 novembre 2026».

Dans ce texte, l’instance exécutive de l’ONU se dit consciente que l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables en République centrafricaine passe par une combinaison d’efforts menés au niveau national sur le plan politique et dans les domaines de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement durable. (Source : Sputniknews)

Afrique : L’ONU élit une juriste kényane à la Cour internationale de justice

La professeure de droit kényane Phoebe Okowa est devenue mercredi la nouvelle membre de la Cour internationale de justice (CIJ), à l’issue de quatre tours d’élection à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l’ONU.

Ayant obtenu la majorité requise dans les deux instances, Okowa a été élue pour remplacer le juge somalien Abdulqawi Yusuf, qui a démissionné. Elle exercera ses fonctions jusqu’au 5 février 2027. (Source : Anadolu Ajansi)

Burkina Faso : Une dizaine de hauts magistrats poursuivis pour corruption

Une dizaine de hauts magistrats interpellés courant octobre au Burkina Faso sont poursuivis pour « corruption », a indiqué la junte au pouvoir, qui dénonce un « grave dysfonctionnement dans la chaîne de justice » dans un communiqué consulté jeudi 13 novembre par l’AFP.

La junte, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré depuis 2022, revendique s’inspirer de Thomas Sankara, ex-dirigeant du Burkina et figure du panafricanisme tué en 1987 dans un putsch, qui avait notamment fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Elle est régulièrement accusée de réprimer durement toute voix critique. (Source : Jeune Afrique)

Congo-Kinshasa : Aimé Boji Sangara élu président de l’Assemblée nationale

Le député Aimé Boji Sangara a été élu président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à l’issue du vote organisé ce jeudi 13 novembre lors d’une plénière au Palais du Peuple à Kinshasa. Sur 423 députés votants, Aimé Boji a recueilli 413 voix, contre 10 bulletins nuls.

« Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l’honorable Boji Sangara Aimé est ainsi élu président de l’Assemblée nationale conformément aux prescriptions de l’article 28, alinéa premier du règlement intérieur », a déclaré Jean-Claude Tshilumbayi, président intérimaire de l’Assemblée nationale. (Source : Radio Okapi)

Finale des barrages Afrique : Nigeria ou RD Congo pour le Mondial 2026 ?

La finale des barrages pour la dernière place de la zone Afrique à la Coupe du Monde 2026 est désormais connue. Le Nigéria et la République démocratique du Congo (RDC) s’affronteront le dimanche 16 novembre à 20h.

Jeudi 13 novembre, le Nigéria est venu à bout du Gabon en toute fin de match. Les deux équipes étaient dos à dos à l’issue du temps réglementaire (1-1). Mais les Gabonais ont craqué en prolongations, avec trois buts nigerians, dont un doublé de la star Victor Osimhen. (Source : Africa Radio)

Gabon : Clap de fin pour l’Assemblée nationale de la Transition

Vingt-cinq mois après leur installation, les membres de l’Assemblée nationale de la Transition ont mis fin à leurs activités ce jeudi, à la faveur d’une cérémonie solennelle présidée par le responsable de cette institution, Jean-François Ndongou, en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des présidents des institutions constitutionnelle de la Transition et les représentants du corps diplomatique.

Le président de l’Assemblée nationale, de la Transition a saisi cette occasion pour remercier le chef de l’État et pour dresser un bilan de ces deux années passées à l’hémicycle du palais Léon Mba.(Source : Agence gabonaise de presse)

Cameroun : Le pays dans l’attente du décompte officiel des arrestations postélectorales

Le ministre Atanga Nji était ce jeudi 13 novembre à Bafoussam dans la région de l’ouest du Cameroun avec comme mission affichée depuis son premier déplacement : évaluer la situation sur le terrain et relayer le discours d’investiture de Paul Biya, le 6 novembre dernier, pour un huitième mandat.

Pendant ce temps, sur le terrain, des collectifs d’avocats essaient de recenser et localiser les personnes arrêtées, avec une double préoccupation. Ils dénoncent l’usage de la garde à vue administrative et de la justice militaire et un « flou », selon eux, autour des procédures. (Source :RFI)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye (photo) souhaite une adoption du nouveau projet de loi portant code minier avant fin 2025. C’est ce qu’il a déclaré lors du Conseil des ministres du mercredi 12 novembre, appelant le gouvernement à accélérer les travaux.

Sénégal : Adoption du nouveau projet de code minier d’ici fin 2025

Le Sénégal a en effet initié cette année la révision de son code minier actuel, datant de 2016, avec l’arrivée au pouvoir du tandem que forment Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Si aucun détail n’a été donné sur les objectifs de cette réforme, le président a souligné la nécessité « d’asseoir une gouvernance minière transparente, inclusive et durable », indique le compte-rendu de la rencontre gouvernementale.(Source : Agence ecofin)