Sud-Soudan: La chute du vice-président Bejamin Bol Mel

14 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Florence Miettaux

Au Soudan du Sud, c'est un séisme qui secoue le monde politique depuis le 12 novembre, avec le limogeage du vice-président Benjamin Bol Mel. Ce dernier était en effet pressenti comme le successeur de choix du président Salva Kiir, et avait connu une ascension tout aussi fulgurante que controversée ces derniers mois. Apparemment destiné à occuper la fonction suprême, il a finalement été démis de ses fonctions de façon abrupte mercredi soir. Benjamin Bol Mel a en outre été placé en résidence surveillée.

Au Soudan du Sud, c'est un limogeage qui sonne comme une punition, voire une humiliation. Benjamin Bol Mel, que ses critiques surnommaient le « prince héritier » tant sa trajectoire vers le sommet de l'État semblait toute tracée, est finalement tombé bien plus vite qu'il n'avait gravi les échelons du pouvoir. Il avait été nommé vice-président en charge de l'économie en février 2025.

Le décret lu à la télévision publique mercredi 12 novembre annonce non seulement son limogeage du poste de vice-président, mais aussi son éviction en tant que numéro 2 du Sudan people's liberation movement, le parti dirigé par Salva Kiir. Enfin, Benjamin Bol Mel se voit retirer son grade de général dans la sécurité nationale, dont il est exclu, précise le décret.

Aucune raison n'a été officiellement invoquée, mais Edmund Yakani, représentant de la société civile, estime que Benjamin Bol Mel a fini par « faire obstruction aux décisions du président ». Son usage opaque des fonds tirés du pétrole et son échec à redresser l'économie auraient aussi précipité sa chute. Il a été placé en résidence surveillée, selon de nombreux rapports publiés dans la presse locale.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

