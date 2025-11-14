Tanzanie: Mwigulu Nchemba nommé Premier ministre après un scrutin contesté

13 Novembre 2025
Radio France Internationale

En pleine crise post-électorale, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a nommé ce jeudi 13 novembre l'ancien ministre des Finances, Mwigulu Nchemba, au poste de Premier ministre. Cette décision intervient dans un climat tendu : le scrutin du 29 octobre est contesté par l'opposition, qui dénonce une fraude massive, et le pays fait face à de graves accusations de répression. Loin d'être un nouveau visage, Mwigulu Nchemba est un pilier du parti au pouvoir, le CCM.

Depuis plus de dix ans, il occupe des postes clés : ministre de l'Intérieur, de la Justice, puis des Finances. Un parcours qui fait de Mwigulu Nchemba un homme du système.

Mais son nom reste associé à plusieurs polémiques. À l'Intérieur, deux affaires marquent son passage : la tentative d'assassinat de l'opposant Tundu Lissu en 2017, et la mort par balle de l'étudiante Akwilina Akwiline, un an plus tard. Dans les deux cas, les enquêtes n'ont jamais abouti.

À la tête des Finances ensuite, il provoque un tollé en déclarant que « ceux qui n'aiment pas nos politiques n'ont qu'à aller au Burundi » : une phrase devenue le symbole de son style peu conciliant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Sa nomination renvoie un message clair : rien ne va changer », estime le militant des droits humains Joseph Oleshangay. Pour lui, l'effet politique de cette décision reste limité : « Une partie des Tanzaniens ne reconnaît même pas Samia Suluhu Hassan comme présidente », dit-il.

D'autres y voient un signal envoyé aux bailleurs internationaux, pour afficher un profil technocrate dans un contexte de crise.

Mais Joseph Oleshangay relativise : « En Tanzanie, tout se joue à la présidence. Même si le Premier ministre venait du ciel, c'est la présidente qui aurait le dernier mot. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.