Mali: Les habitants de Loulouni fuient les combats entre chasseurs traditionnels dozos et jihadistes du Jnim

Au Mali, plusieurs centaines d'habitants de la commune de Loulouni prennent actuellement la fuite. Loulouni, région de Sikasso, tout proche des frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina, compte habituellement plus de 63 000 habitants. Les familles tentent d'échapper aux combats opposant les jihadistes du Jnim, qui tentent d'imposer leur loi, et les chasseurs traditionnels dozos, qui pallient l'absence de l'armée dans certaines zones où ils se sont mués en groupe d'auto-défense. David Baché, avec la rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI à Dakar.

Les plus apeurés partent vite, à pied, avec à peine quelques affaires. « Nous avons envoyé de l'argent pour payer le transport vers Sikasso », confie un ressortissant de la zone qui, lui, n'y vit plus, mais raconte ses démarches et son soulagement d'avoir pu mettre sa famille à l'abri.

Ces derniers jours, le Jnim a attaqué plusieurs villages proches de Loulouni. Comme Bilasso, ou encore Koura, commune de Nimbougou, où les jihadistes ont même utilisé mardi soir des drones kamikazes.

La cible, ce sont les chasseurs traditionnels dozos. Les sources locales jointes par RFI rapportent une dizaine de chasseurs tués, dont plusieurs chefs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces sources déplorent l'absence de l'armée et du préfet de cercle, notamment, et expliquent que ce sont les Dozos qui tentent de s'opposer aux jihadistes, alors que le Jnim veut imposer ses règles dans les villages.

Craignant de nouveaux affrontements et des représailles contre les populations civiles, les habitants partent donc se réfugier dans les villes voisines de Kadiolo et Sikasso, ou du côté ivoirien de la frontière voisine.