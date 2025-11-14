Soudan: Ministère des AE accueille favorablement les déclarations du secrétaire d'État américain sur la situation du pays

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale a salué les déclarations du Secrétaire d'État américain, Marco Rubio, concernant la situation au Soudan.

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, l'Ambassadeur Mohieddin Salem, a déclaré à la SUNA que nommer les choses par leur nom et accuser directement les milices terroristes et les mercenaires qu'elles ont recrutés pour commettre des massacres contre des civils innocents, ainsi que la possibilité de les classer comme organisation terroriste, ouvre la voie à une correction de la perception de la communauté internationale sur ce qui se passe au Soudan et empêche toute égalisation entre une armée nationale régulière et une milice tribale hors-la-loi.

Il a ajouté que les déclarations du Secrétaire d'État américain et sa reconnaissance de la brutalité des milices terroristes, ainsi que la nécessité d'agir contre elles et de stopper leur approvisionnement en armes, envoient un message fort aux autres pays qui suivent le dossier de la paix au Soudan, ainsi qu'à ceux qui aident ces milices, que ce soit en leur fournissant des armes ou en leur permettant d'utiliser leur territoire et leurs frontières pour introduire des armes et des mercenaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre a souligné que le moment est venu de tenir les milices d'Al-Daglo responsables et que le temps pour arrêter l'hémorragie de sang du peuple soudanais est désormais critique.

Il a également indiqué que le retard de la réponse de la communauté internationale aux appels répétés du gouvernement soudanais pour contraindre les milices à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, telles que la résolution 2736/2024 autorisant l'acheminement de l'aide à El-Fasher, a conduit à la catastrophe humanitaire actuellement observée dans cette ville.

Il a appelé la communauté internationale à prendre conscience que les milices poursuivent les mêmes pratiques en encerclant les villes de Deleng, Kadugli et Babnoseh, situation qui doit être corrigée pour éviter la répétition de la tragédie d'El-Fasher.

Concernant le nombre de citoyens ayant pu quitter El-Fasher, selon les déclarations de Marco Rubio, le Ministre a expliqué que les Forces armées soudanaises, les forces conjointes et les forces de soutien présentes à El-Fasher ont ouvert la voie pour ces citoyens avant de se retirer tactiquement afin de protéger la vie et les biens des civils innocents.

Il a ajouté que l'institution militaire soudanaise exerce son droit constitutionnel de protéger le territoire, l'honneur et les civils, et que le regroupement des citoyens autour de cette institution et leur fuite des zones contrôlées par les milices terroristes constitue une preuve claire du soutien populaire aux Forces armées et aux autres forces de soutien dans leur guerre pour la dignité.

Le Ministre a réitéré son accueil favorable aux déclarations du Secrétaire d'État américain, exprimant l'espoir que celles-ci marquent le début d'un véritable traitement des milices terroristes conformément à la justice, et que tous ceux qui les ont soutenues, en fournissant des armes, en ouvrant leur territoire pour l'introduction d'armes et de mercenaires, ou en les appuyant politiquement et en les promouvant régionalement et internationalement, soient tenus responsables.

Le Ministre a conclu en affirmant que le gouvernement soudanais reste ouvert au dialogue avec la communauté internationale pour parvenir à la sécurité, la paix et la stabilité, en accord avec les aspirations du peuple soudanais, détenteur de la parole première et dernière dans le processus de réalisation de la sécurité et de la paix dans le pays.