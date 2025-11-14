La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a démantelé le 13 novembre 2025 un magasin clandestin dans le quartier Kalgondé de Ouagadougou. Ce local servait au reconditionnement d'aliments pour bétail et volailles d'origine étrangère, et abritait également un stock de produits périmés.

L'opération a permis de saisir 200 sacs de 25 kg d'aliments pour volailles, périmés et plus de 600 sacs de 25 kg d'aliments pour bétail, en cours de reconditionnement, présentant un aspect douteux

Le magasin a été scellé. Le responsable devra répondre de ses actes devant les services compétents de la BMCRF.

Le coordonnateur Général de la BMCRF met en garde les importateurs de mauvaise foi : tout manquement aux règles commerciales fera l'objet de poursuites. Il appelle à la responsabilité et à la vigilance de tous les acteurs du secteur.

Pour tout signalement ou information, contactez la BMCRF aux numéros suivants :

80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d'une concurrence saine et loyale

SCRP/BMCRF