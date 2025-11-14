Burkina Faso: 200 sacs d'aliments périmés et 600 sacs en reconditionnement douteux - La BMCRF démantèle un magasin clandestin à Kalgondé

13 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a démantelé le 13 novembre 2025 un magasin clandestin dans le quartier Kalgondé de Ouagadougou. Ce local servait au reconditionnement d'aliments pour bétail et volailles d'origine étrangère, et abritait également un stock de produits périmés.

L'opération a permis de saisir 200 sacs de 25 kg d'aliments pour volailles, périmés et plus de 600 sacs de 25 kg d'aliments pour bétail, en cours de reconditionnement, présentant un aspect douteux

Le magasin a été scellé. Le responsable devra répondre de ses actes devant les services compétents de la BMCRF.

Le coordonnateur Général de la BMCRF met en garde les importateurs de mauvaise foi : tout manquement aux règles commerciales fera l'objet de poursuites. Il appelle à la responsabilité et à la vigilance de tous les acteurs du secteur.

Pour tout signalement ou information, contactez la BMCRF aux numéros suivants :

80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d'une concurrence saine et loyale

SCRP/BMCRF

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.