Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut accélérer la numérisation totale des opérations commerciales au pays

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a présidé mardi 11 novembre 2025 à Kinshasa une réunion du Comité de supervision de la réforme du Guichet unique intégral du Commerce extérieur (GUCE), en présence de son collègue des Finances, Doudou Fwamba. Cette rencontre a porté sur l'accélération du processus de dématérialisation totale des opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises en République démocratique du Congo.

À ce jour, 67 des 77 éléments constituant la liasse documentaire du commerce extérieur sont déjà dématérialisés. Cette réforme vise à :

simplifier les procédures de pré-dédouanement, de dédouanement et de post-dédouanement, réduire les coûts et les délais de traitement des dossiers, améliorer la traçabilité des opérations, renforcer la transparence des transactions, sécuriser davantage les recettes publiques.

Selon le ministre Julien Paluku, cette étape marque la fin de la délivrance de la liasse en format papier.

Une coordination multisectorielle

La rencontre a réuni les représentants de la Présidence de la République, de la Primature, des ministères sectoriels ainsi que les directeurs généraux du GUCE, de la DGDA, de l'OCC et de l'OGEFREM. Ensemble, ils ont convenu de renforcer la transmission électronique et intégrée des documents dans le système Sydonia World de la DGDA, en conformité avec l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, ratifié par la RDC.

Le comité a également examiné le contrat de concession signé en 2013 entre le Gouvernement congolais et le Bureau Veritas/BIVAC-SOGET, prolongé jusqu'en 2026. Une commission technique a été mise en place pour évaluer les modalités de cette convention et proposer les ajustements nécessaires à la réussite de la réforme du GUCE.