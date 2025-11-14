Congo-Kinshasa: Quatre enfants périssent dans l'incendie d'une maison à Kasumbalesa

13 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Quatre enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie survenu mercredi 12 novembre au quartier Koyo, dans la cité frontalière de Kasumbalesa (province du Haut-Katanga), située à 90 km de Lubumbashi. L'origine du sinistre, qui a également causé d'importants dégâts matériels, reste à déterminer.

Selon des témoins, les victimes étaient enfermées dans la maison par leurs parents, une pratique habituelle lorsqu'ils s'absentaient. Alertés par la fumée et les flammes, les voisins ont tenté d'intervenir, mais leurs efforts se sont révélés vains.

« La barrière était bloquée. Nous avons cassé, mais la maison était aussi verrouillée. On nous a dit que les enfants étaient à l'intérieur, mais il y avait trop de flammes. Nous avons réussi à les sortir, mais ils étaient déjà morts », témoigne un habitant.

Une enquête ouverte

Le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, a annoncé que le parquet avait ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Plusieurs sources privilégient la piste d'un court-circuit.

Le maire a invité les habitants à la prudence et à éviter d'enfermer les enfants dans les maisons, afin de prévenir de tels drames.

