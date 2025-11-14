Afrique: Barrages Mondial 2026 - Cameroun - RDC en Direct (0-1)

13 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Cameroun et la RDC s'affrontent ce jeudi 13 novembre à Rabat (Maroc) dans le cadre de la deuxième demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Barrages Mondial 2026/Cameroun - RDC : mi-temps (0-0). Le Cameroun a dominé le jeu, en imposant un jeu physique et rapidité. La RDC s'est montrée laxiste, mais s'est réveillée dans les dernières minutes. Elle a manqué une bonne coordination au niveau de la médiane.

Fin du match Cameroun - RDC (90-1)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

90+1': Mbemba marque pour la RDC, sur une passe décisive de B. Cipenga.

88': Mukau remplace Sadiki

80': Les Congolais accentuent la pression dans le camp adverse, sans marquer.

75': Double changement chez les Leopards. B. Cipenga remplace N. Mbuku et F. Mayele, C. Bakambu.

60: Bakambu rate une belle occasion, face au gardien adverse. Corner

59': Edo kayembe monte sur le terrain

58': carton jeune camerounais

Reprise sous la pluie

45+1': coup franc de la RDC à l'entrée de la surface de réparation camerounaise. Bien tiré par Mbuku. Renvoyé en corner.

30': la RDC rate une belle occasion de but.

27' : corner camerounais repoussée par la défense congolaise

25' : carton jaune à The Bongonda, pour protestation

20 : le capitaine Mbemba écope d'un carton jeune

17': Deuxième carton jeune camerounais, C. Baleba

15' : Premier carton jaune camerounais, F. Magri.

09': premier corner de la RDC. Tiré par N. Mbuku. Raté

5' : premier tir cadré des Lions, stoppe par Lionel Mpasi.

00' : Début du match Cameroun - RDC

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.