Afrique: Barrages Mondial 2026 - Cameroun - RDC en Direct (0-1)

Le Cameroun et la RDC s'affrontent ce jeudi 13 novembre à Rabat (Maroc) dans le cadre de la deuxième demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Barrages Mondial 2026/Cameroun - RDC : mi-temps (0-0). Le Cameroun a dominé le jeu, en imposant un jeu physique et rapidité. La RDC s'est montrée laxiste, mais s'est réveillée dans les dernières minutes. Elle a manqué une bonne coordination au niveau de la médiane.

Fin du match Cameroun - RDC (90-1)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

90+1': Mbemba marque pour la RDC, sur une passe décisive de B. Cipenga.

88': Mukau remplace Sadiki

80': Les Congolais accentuent la pression dans le camp adverse, sans marquer.

75': Double changement chez les Leopards. B. Cipenga remplace N. Mbuku et F. Mayele, C. Bakambu.

60: Bakambu rate une belle occasion, face au gardien adverse. Corner

59': Edo kayembe monte sur le terrain

58': carton jeune camerounais

Reprise sous la pluie

45+1': coup franc de la RDC à l'entrée de la surface de réparation camerounaise. Bien tiré par Mbuku. Renvoyé en corner.

30': la RDC rate une belle occasion de but.

27' : corner camerounais repoussée par la défense congolaise

25' : carton jaune à The Bongonda, pour protestation

20 : le capitaine Mbemba écope d'un carton jeune

17': Deuxième carton jeune camerounais, C. Baleba

15' : Premier carton jaune camerounais, F. Magri.

09': premier corner de la RDC. Tiré par N. Mbuku. Raté

5' : premier tir cadré des Lions, stoppe par Lionel Mpasi.

00' : Début du match Cameroun - RDC