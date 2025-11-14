Congo-Kinshasa: Daniel Mukoko clôture les travaux de révision du cadre réglementaire du petit commerce et du commerce de détail

13 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a clôturé jeudi 13 novembre à Kinshasa les travaux de révision du Cadre réglementaire relatif à l'exercice du petit commerce et du commerce de détail en République Démocratique du Congo.

L'atelier, organisé du 9 au 15 octobre 2025 à l'Immeuble du Gouvernement et au Centre CEPAS, visait à :

moderniser et harmoniser le dispositif réglementaire encadrant le petit commerce et le commerce de détail, renforcer la compétitivité de l'économie nationale, protéger les acteurs économiques locaux, favoriser un commerce équitable et formalisé sur l'ensemble du territoire.

Engagement du gouvernement

Dans son allocution de clôture, Daniel Mukoko a réaffirmé sa détermination :

« Ma volonté de faire aboutir cette réforme est restée intacte. Mais ce n'est pas seul que nous allons faire bouger les lignes, c'est ensemble. Nous devons convaincre nos compatriotes que ce que nous annonçons se réalisera avec méthode et détermination ».

Il a annoncé que les projets de textes issus des travaux seront transmis à la Première ministre Judith Suminwa, pour examen en commission interministérielle Économie, Finances et Reconstruction, avant d'être soumis à la Commission des Lois et au Conseil des ministres pour adoption.

Une large participation

Les travaux ont réuni :

les ministères des PME, du Commerce extérieur, de l'Intérieur et de l'Économie nationale, des acteurs du secteur privé, dont la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la COPEMECO, la FENAPEC, diverses associations syndicales et représentants des petits commerçants et détaillants.

Les experts sectoriels et représentants institutionnels ont travaillé sous la supervision des ministères compétents, validant le procès-verbal de clôture des travaux.

Cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à assainir le climat des affaires, sécuriser les acteurs économiques nationaux et stimuler un commerce formalisé et compétitif.

