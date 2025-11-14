Cote d'Ivoire: Sécurité Routière - Lapaire sensibilise les conducteurs sur l'importance de la santé oculaire

13 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

À l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route - qui se tient chaque année le troisième dimanche de novembre - une campagne de sensibilisation sur la santé oculaire et la sécurité routière a été organisée au siège de l'Association des patrons d'entreprises des transports terrestres de Côte d'Ivoire (Apett-CI), le jeudi 13 novembre 2025.

L'opération cible les machinistes des compagnies de transports en Côte d'Ivoire qui ont bien compris qu'au niveau de la conduite, 90% des actions ou des décisions dépendent de la vue. D'où la nécessité d'avoir recours à un ophtalmologue lorsque des anomalies sont constatées. Notamment, les yeux qui démangent, qui deviennent rouges, la vue qui baisse...

Lynda Yao, conférencière du jour et opticienne chez Lapaire, a soutenu qu'avoir une bonne vue est capital dans le domaine de la conduite. Elle a indiqué que quand bien même la majorité des accidents est parfois due à l'excès de vitesse et au non-respect du code de la route, il faut cependant, ajouter à cette liste les problèmes visuels (myopie, l'hypermétropie, la sigmatise et la presbytie). Lynda Yao les a donc invités à prendre en main leur santé visuelle en se faisant tester la vue, et à opter pour des verres de très bonne qualité.

La séance de sensibilisation a été très appréciée par les participants qui ont, en revanche, exprimé leur crainte de perdre leurs emplois en cas de détection d'anomalie visuelle.

Présent à la rencontre, Camara Mamadou, président de Apett-CI a remercié la structure formatrice et les machinistes pour leur mobilisation. Il a encouragés les seconds à la préservation de leur santé. « Rien ne doit vous empêcher de déclarer vos soucis de santé... » a-t-il dit. Et de rassurer les machinistes quant à la préservation de leur emploi.

À l'entendre, le domaine du transport renferme de nombreuses autres activités que le métier de machiniste. Par conséquent, le machiniste qui a de véritables soucis de vue peut être affecté à une autre fonction, a-t-il soutenu. « Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter... L'essentiel, c'est d'être en bonne santé » a-t-il conseillé.

