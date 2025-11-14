Afrique: Algérie - Oumou Diégane Niang et Mame Woury Thioubou dans les jurys d'un festival international de court-métrage

Le Sénégal, pays invité d'honneur de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, principale oasis de la région du Gourara à un peu plus de 200 kilomètres d'Alger, est représenté par deux figures féminines du cinéma sénégalais, Oumou Diégane Niang et Mame Woury Thioubou, membres respectivement des jurys de la Compétition Courts-métrages de fiction et de la Compétition Courts-métrages Documentaire.L'événement, qui célèbre le cinéma africain, se tient du 13 au 18 novembre 2025 dans la cité oasienne du sud algérien.

Productrice et distributrice, Oumou Diégane Niang fait partie du jury chargé d'évaluer les courts-métrages de fiction, une catégorie dédiée aux oeuvres marquées par l'originalité, la narration et l'innovation artistique.

Formée en journalisme avant de se tourner vers le cinéma grâce à Ciné banlieue et au Yennenga Center d'Alain Gomis, elle a accompagné la distribution de plusieurs films primés, dont Le Père de Nafi, La Nuit des Rois et La Traversée. En 2023, elle fonde Wawkumba Film, active en production, distribution et ventes internationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jury de cette catégorie est présidé par Dieudo Hamadi, réalisateur, scénariste et producteur congolais révélé par Ladies in Waiting et auteur de Mama Colonel et En route pour le milliard.

Il est entouré de l'Italienne Giusy Buemi, directrice artistique du Festival du cinéma africain de Vérone, de l'Algérien Sofiane Zermani alias Fianso, acteur et producteur et du Burkinabè Delphine Ouattara, actrice burkinabè emblématique du cinéma d'auteur africain.

Lors de la conférence de presse de présentation des jurys, Oumou Diégane Niang a exprimé sa "fierté" d'y prendre part.

"C'est un honneur d'être membre de ce jury. En tant que jeune cinéaste et entrepreneure culturelle, c'est un privilège d'y participer d'autant plus que le Sénégal est le pays invité d'honneur", a-t-elle déclaré.

Selon elle, "il est important d'avoir des plateformes comme celle-ci, qui offrent une visibilité au court-métrage et permettent aux films d'aller à la rencontre du public pour lequel ils ont été faits".

La réalisatrice et journaliste Mame Woury Thioubou qui siège au jury de la Compétition Documentaire, distingue des films explorant les enjeux sociaux et culturels contemporains.

Titulaire d'une maîtrise en géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et titulaire d'un master en réalisation documentaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, elle a fondé en 2018 la société Soubalo Media Group (SMG).

Le jury documentaire est présidé par Jihan El-Tahri, scénariste et réalisatrice égyptienne, membre de l'Académie des Oscars, auteure de plusieurs documentaires majeurs (Nasser, Behind the Rainbow, Cuba, une odyssée africaine). Il compte également Amine Boukhris (Tunisie), Mohammed Latrèche (Algérie) et d'autres professionnels de renom.

"Être un jury de court-métrage est un véritable honneur. C'est une première édition, donc il est important que les bases soient solides", a insisté Mame Woury Thioubou.

"Le court-métrage est un genre singulier, souvent le point de départ pour les jeunes cinéastes, un espace d'expression de leurs émotions et réalités. Je suis heureuse d'y contribuer, d'autant plus que le Sénégal est mis à l'honneur cette année", a-t-elle ajouté.

Le Festival international du court-métrage de Timimoun ambitionne de devenir une plateforme de rayonnement pour les jeunes cinéastes africains, en favorisant les échanges entre professionnels et en offrant une vitrine aux nouvelles écritures visuelles du continent.