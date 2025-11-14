Afrique: Barrages Mondial 2026 - La RDC bat le Cameroun sur le fil (1-0) et jouera la finale contre le Nigeria

13 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La République démocratique du Congo (RDC) s'est imposée sur le fil face au Cameroun, jeudi à Rabat, lors d'une demi-finale des barrages de qualification à la Coupe du monde 2026, zone Afrique.

Les Léopards de la RDC affronteront, dimanche, en finale de ces barrages les Super Eagles, vainqueurs de l'autre demi-finale, (4-1), contre les Gabonais.

Chancel Mbemba a inscrit le but victorieux dans le temps additionnel (90 + 1).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la République démocratique du Congo sont les équipes africaines qualifiées pour les barrages de qualification à la Coupe du monde avec l'espoir de décrocher une 10e place africaine à cette compétition mondiale.

Neuf pays du continent ont déjà validé leur qualification : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie.

Le vainqueur de ces barrages qui se jouent au Maroc participera à un autre tournoi de barrage intercontinental de la FIFA prévu en mars 2026.

Ce tournoi va réunir six équipes en quête des deux billets pour la Coupe du monde. Il va mettre aux prises un représentant de la Confédération asiatique de football (Irak ou Emirats arabes unis) et un autre de la Confédération africaine de football.

Deux pays vont représenter la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, contre une équipe de la Confédération sud-américaine de football (Bolivie) et un représentant de la Confédération de football d'Océanie (Nouvelle-Calédonie).

L'équipe africaine engagée dans cette phase intercontinentale va disputer un ou deux matchs par rapport aux autres participants et en fonction de la position qu'elle occupe au classement FIFA.

Les deux nations les mieux classées au classement FIFA accéderont directement à l'une des deux finales, les quatre autres devant passer par des demi-finales.

Le Mondial 2026 aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.