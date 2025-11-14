Afrique: COP30 - A Belém, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal décident d'avoir un système d'alerte précoce 'coordonné'

Dakar — Les agences météorologiques de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal ont jugé nécessaire, jeudi, à Belém (Brésil), de se doter d'un système d'alerte précoce "coordonné", de rendre plus dynamique leur collaboration et de travailler ensemble au plaidoyer en faveur du financement des politiques d'adaptation au changement climatique, a appris l'APS auprès de la partie sénégalaise.

Selon une note d'information reçue de l'ANACIM, l'agence météorologique sénégalaise, le chef de son département chargé de l'exploitation, Papa Ngor Ndiaye, s'est entretenu avec le directeur général de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Moulot, et le directeur général de l'Agence météorologique du Ghana, Eric Asuman, dans cette ville du nord du Brésil.

Leur rencontre fait partie des travaux de la 30e conférence des Nations unis sur le climat, la COP30.

Face à "l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, la capacité à anticiper et à réagir rapidement devient un enjeu stratégique pour la sécurité [des] populations" de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal, est-il écrit dans le document.

Ce dernier précise que MM. Asuman, Moulot et Ndiaye prenaient part à un débat, au pavillon du Sénégal à la COP30, sur l'initiative des Nations unies dénommée "Systèmes d'alerte précoce pour tous".

Cette initiative est destinée à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des risques liés aux phénomènes climatiques et hydrométéorologiques.

Le débat, dont la directrice de la météorologie à l'agence météorologique du Sénégal, Aïda Diongue Niang, était la modératrice, portait sur plusieurs questions, dont "la nécessité pour tous ces pays (la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal) de mettre en place un système d'alerte précoce coordonné".

Les besoins en matière de financement et de renforcement de capacités en vue de l'adaptation au changement climatique ont également été abordés, selon la note reçue de l'ANACIM.

Au-delà des cadres de coopération qui existent entre les trois pays, qui sont tous des membres de l'Organisation météorologique mondiale, "la nécessité de redynamiser la coopération entre les services [météorologiques] nationaux" a été évoquée.

Le professeur Ababacar Guèye, directeur de cabinet du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, a insisté sur "l'impératif de renforcer les moyens des services météorologiques".

Le député Oumar Sy, président de la commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports à l'Assemblée nationale du Sénégal, et d'autres personnalités membres de la délégation sénégalaise ont pris part au débat, selon la même source.