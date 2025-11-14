Sénégal: UGB - Ouverture d'un séminaire doctoral en droit

Saint-Louis — Le premier séminaire doctoral en droit s'est ouvert, ce jeudi, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis grâce à un appui financier de la coopération luxembourgeoise, a constaté l'APS.

Cette activité qui se tient du 13 au 20 novembre est placée sur le thème de la mobilité.

"Le programme Luxdev était d'habitude dans les domaines de la formation professionnelle et de la santé. Mais cette année, nous voulons donner une nouvelle orientation à ce partenariat noué avec les universités", a expliqué Nicolas Tasch, chargé de programme à Luxdev.

"Ce programme représente, pour la coopération luxembourgeoise, une opportunité de suivre un nouveau partenariat d'échanges académiques entre le Luxembourg et des pays d'Afrique de l'Ouest", a ajouté M. Tasch,

Le Professeur Boubacar Camara de l'école doctorale de l'UGB a salué ce partenariat qui "permet aux étudiants de présenter l'état d'avancement de leurs travaux de recherche".

"Les doctorants sont souvent confrontés à des difficultés pour mener leurs travaux de recherche. Ce partenariat est donc, une opportunité d'entreprendre des recherches sur le terrain", a-t-il déclaré.

M. Camara n'a pas manqué de magnifier ce premier séminaire doctoral en droit à l'UGB, qui est "une occasion d'échanges et de descente sur le terrain à vingt-cinq (25) doctorants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal".

M. Nicolas Tasch, chargé de programme à LuxdevPr Boubacar Camara de l'école doctorale de l'UGB.