Afrique: Deaflympics Tokyo 2025 - Un nouveau tirage au sort après le forfait du Sénégal

13 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité international des sports des sourds (ICSD en anglais) a annoncé la tenue d'un nouveau tirage au sort pour le tournoi de football masculin des 25e Jeux olympiques d'été de Tokyo 2025 (15 au 26 novembre) à la suite du forfait de l'équipe du Sénégal.

Ce désistement laisse un groupe de qualification avec seulement deux équipes, poussant le comité technique de football à organiser un tirage d'urgence afin de préserver l'équité et l'équilibre de la compétition, explique un communiqué du Comité lu par l'APS.

Le tirage a eu lieu ce jeudi au J-Village, de Fukushima, a précisé le Comité international des sports des sourds.

Un nouveau calendrier de compétition sera publié dans les prochains jours sur le site officiel des Deaflympics Tokyo 2025 et via les canaux de communication de l'organisation.

Le Sénégal, qui était la seule équipe africaine engagée dans le tournoi de football, ne participera donc pas à l'épreuve.

Toutefois, l'Afrique du Sud (12 athlètes) et l'Algérie (6 athlètes) représenteront le continent dans d'autres disciplines telles que le judo, la natation et l'athlétisme.

Les Lions ont terminé à la cinquième place au classement général des derniers Jeux olympiques, qui se sont tenus du 1er au 15 mai 2022 à Caxias do Sul, au Brésil.

Ils ont remporté la première édition du Championnat d'Afrique des sourds, en septembre 2021, en battant le Mali en finale sur le score d'un but à zéro.

Le Sénégal a décroché la troisième place lors de la quatrième édition de la Coupe du monde de la catégorie qui s'est déroulée du 23 septembre au 7 octobre, en Malaisie.

Lire l'article original sur APS.

