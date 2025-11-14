Afrique: Barrages Mondial 2026 - Le Nigeria bat le Gabon (4-1) et se hisse en finale

Dakar — Le Nigeria s'est qualifié jeudi pour la finale de la zone Afrique des barrages de qualification à la Coupe du monde 2026 après avoir battu 4-1 le Gabon lors d'une demi-finale jouée au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, au Maroc.

Les Super Eagles ont notamment dominé les Panthères dans les prolongations grâce à un doublé de Victor Osimhen (102e - 109e) et un but de Chidera Ejuke.

Les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul (1-1) à l'issue du temps règlementaire.

Le Nigeria affrontera en finale, dimanche, le vainqueur du match opposant le Cameroun et la République démocratique du Congo comptant pour la deuxième demi-finale des barrages de qualification à la Coupe du monde 2026. Le match se joue à Al Barid Stadium à Rabat.

Le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la République démocratique du Congo sont les équipes africaines qualifiées pour les barrages de qualification à la Coupe du monde avec l'espoir de décrocher une 10e place africaine à la compétition mondiale.

Neuf pays africains ont déjà validé leur qualification : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie.

Le vainqueur de ces barrages qui se jouent au Maroc participera à un autre tournoi de barrage intercontinental de la FIFA prévu en mars 2026.

Ce tournoi va réunir six équipes en quête des deux billets pour la Coupe du monde. Il va mettre aux prises un représentant de la Confédération asiatique de football (Irak ou Emirats arabes unis) et un autre de la Confédération africaine de football.

Deux pays vont représenter la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, contre une équipe de la Confédération sud-américaine de football (Bolivie) et un représentant de la Confédération de football d'Océanie (Nouvelle-Calédonie).

L'équipe africaine engagée dans cette phase intercontinentale va disputer un ou deux matchs par rapport aux autres participants et en fonction de la position qu'elle occupe au classement FIFA.

Les deux nations les mieux classées au classement FIFA accéderont directement à l'une des deux finales, les quatre autres devant passer par des demi-finales.

Le Mondial 2026 aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.