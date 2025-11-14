Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - Les responsables des violences dans le viseur de la justice

« Le Chef de l'État a, par ailleurs, instruit le Ministre en charge de la Justice à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour situer, dans les plus brefs délais, les responsabilités et accélérer les poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants ainsi que des commendataires ». C'est l'une des décisions prise ce jeudi 13 novembre 2025 lors du Conseil national de sécurité (Cns) qui s'est tenu au Palais de la Président de la République, selon le communiqué produit au terme des travaux.

Cette décision découle de ce que quand bien même l'opération de sécurisation du scrutin - baptisée « Espérance » - a enregistré un franc succès, l'on a déploré « 11 décès dont celui d'un officier de la Gendarmerie Nationale, 71 blessés, d'importants dégâts matériels et plus de 1658 arrestations ». Outre la mise en place d'un plan de sécurisation qui mobilisera 44 000 éléments des forces de l'ordre - à l'instar de l'opération « Espérance » - dans le cadre de l'organisation des Législatives du 27 décembre, le Conseil a décidé de proroger d'un mois la mesure d'interdiction des meetings et manifestations publiques concernant les partis et groupements politiques.

Le Conseil a également décidé l'enregistrement et l'encadrement des réfugiés qui sont de plus en plus nombreux à franchir la frontière Nord de la Côte d'Ivoire du fait des attaques terroristes dans le sud-malien. Instruction a donc été donnée à l'armée de renforcer la sécurité dans cette zone afin d'apporter la réponse adéquate à cette situation. « Au regard de cette situation, le Conseil National de Sécurité a demandé à son Secrétaire Exécutif de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'enregistrement de ces demandeurs d'asile. Par ailleurs, le Chef d'État-Major Général des Armées a été instruit à l'effet de prendre les mesures adéquates pour renforcer la sécurité aux frontières Nord de notre pays », peut-on lire dans communiqué.