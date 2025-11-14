Cote d'Ivoire: Résilience et renaissance - Naban Coulibaly présente « Les chaînes du passé » le 29 novembre

La salle Félix Houphouët-Boigny du groupe Fraternité Matin se prépare à accueillir un moment littéraire d'exception. Le samedi 29 novembre 2025, l'ouvrage « Les chaînes du passé » de l'auteur Coulibaly Naban sera officiellement dédicacé, a annoncé l'écrivain lors d'une rencontre avec la presse le 11 novembre à Adjamé, Abidjan.

Dans cette oeuvre profondément introspective, Coulibaly Naban s'adresse à tous ceux que la vie a marginalisés ou blessés, mais qui continuent malgré tout à se battre pour se relever.

L'auteur présente son livre comme un véritable compagnon de résilience, riche d'enseignements et de leçons de vie. « Là où l'on t'a rejeté, tu dois repousser et renaître. C'est le cri silencieux de ceux qui ont trop donné », confie-t-il, évoquant un parcours marqué par les épreuves, les trahisons et les injustices.

Entre rivalités, conflits, douleurs intimes et reconstruction personnelle, « Les chaînes du passé » se veut un récit brut et sincère, livré à coeur ouvert. Un témoignage parfois douloureux, mais toujours empreint d'espoir. « Ce livre n'est pas une plainte. C'est une renaissance », insiste l'auteur, déterminé à transformer chaque blessure en force motrice.

Consultant expert international en agroalimentaire, développement communautaire et stratégies entrepreneuriales, mais également président international du Réseau des volontaires pour la réinsertion (RVR), Coulibaly Naban appelle la jeunesse à refuser la facilité et à faire du travail une valeur cardinale. « Quand l'expérience acquise en dehors des sentiers académiques devient le plus grand des diplômes, aucune barrière ne peut empêcher l'élévation de celui qui croit en sa mission », explique-t-il.

L'événement du 29 novembre sera placé sous le parrainage de M. Ouattara Yacouba, 2e vice-président international du RVR et lauréat du prix d'excellence 2025 de la famille modèle. Le patronage sera assuré par M. Traoré Khalilou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Nigeria, avec M. Doumbia Hadama, cadre de Dabou, comme président de cérémonie.

Cette dédicace s'annonce comme un rendez-vous d'inspiration et de partage, où l'auteur entend transmettre un message central : la véritable liberté naît lorsque l'on accepte de briser les chaînes du passé.