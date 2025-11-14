Cote d'Ivoire: Opération « Espérance » - Le CNS salue un succès malgré des incidents isolés

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 13 novembre 2025, au Palais présidentiel, une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) consacrée à l'examen de la situation sécuritaire générale du pays.

À l'ouverture des travaux, le Premier ministre a transmis au Chef de l'État les chaleureuses félicitations des membres du CNS pour sa brillante réélection à la magistrature suprême, saluant son leadership ainsi que son engagement constant pour la stabilité du pays. Les membres du Conseil ont réaffirmé leur détermination à demeurer aux côtés du Président pour garantir un climat sécurisé et apaisé, en Côte d'Ivoire.

L'opération « Espérance » saluée malgré quelques incidents

Le CNS s'est réjoui du climat de paix observé à l'issue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Il a particulièrement mis en avant le succès de l'opération « Espérance », mobilisant 44 000 éléments des Forces de Défense et de Sécurité sur toute l'étendue du territoire. Cette opération a permis d'assurer le bon déroulement du processus électoral et de garantir aux citoyens l'exercice serein de leur devoir civique.

Toutefois, le Conseil a regretté plusieurs incidents isolés enregistrés à la suite d'appels illégaux à des attroupements quotidiens initiés par une coalition politique. Ces troubles se sont traduits par des obstructions de routes, le sabotage de sites de la CEI, des attaques contre les forces de sécurité et des affrontements intercommunautaires. Le bilan fait état de 11 décès, 71 blessés, d'importants dégâts matériels et 1 658 interpellations.

Condamnations fermes et instructions présidentielles

Le Président Ouattara a condamné avec fermeté ces violences et fustigé les responsables politiques impliqués. Il a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés et à tous ceux affectés par les destructions.

Le Chef de l'État a instruit le ministre de la Justice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier les commanditaires et accélérer les poursuites judiciaires. Il a également félicité les forces de sécurité pour leur professionnalisme, leur bravoure et leur réactivité, qui ont permis de circonscrire rapidement les incidents.

Cap sur les législatives du 27 décembre 2025

Le CNS a profité de cette session pour aborder la question de la sécurisation des élections législatives à venir. Il s'est félicité de la préparation de l'opération de sécurisation, qui mobilisera une nouvelle fois 44 000 éléments des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire.

Dans ce cadre, le Conseil a décidé de proroger d'un mois l'interdiction des meetings et manifestations publiques édictée par l'arrêté du 17 octobre 2025, sauf celles liées au processus électoral.

Par ailleurs, le Président de la République a instruit le gouvernement de renforcer davantage la sécurité autour des sites sensibles et des zones frontalières, notamment après l'annonce de flux inhabituels de réfugiés en provenance du Mali, fuyant des attaques de groupes armés terroristes.

Appel au calme et à la cohésion sociale

En clôture, le Président Ouattara a renouvelé ses félicitations à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation de la présidentielle et les a encouragés à redoubler d'efforts pour garantir la réussite des législatives. Il a également exhorté les populations à demeurer calmes et à continuer de promouvoir la paix et la cohésion sociale en cette période sensible.